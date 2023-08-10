Квартир стало меньше, а цены выросли: как студенту найти жилье в Челябинске и сколько денег для этого нужно

Эксперты советуют студентам поскорее браться за поиск жилья Фото: Анастасия Осипова

В Челябинске перед 1 сентября проанализировали цены съемного жилья для студентов. Результаты подсчетов вряд ли обрадуют учащихся и их родителей. Как выяснили в региональной Контрольно-счетной палате, выбор квартир в 2023 году сократился, а плата за проживание выросла.

Если в прошлом году снять квартиру можно было минимум за 9 тыс. рублей в месяц, то теперь студентам будет сложно отыскать жилье дешевле 12 тыс. рублей в месяц.

Аналитики изучили условия аренды однокомнатных квартир и студий, которые находятся в шаговой доступности от крупнейших городских вузов. Если жить рядом с местом учебы, не придется тратить дополнительные деньги на проезд в общественном транспорте (эта услуга в Челябинске тоже недавно подорожала).

Оказалось, что самый большой разброс цен — среди квартир для студентов ЮУрГУ и ЮУрГППУ. В центре Челябинска арендная плата варьируется от 13 до 45 тыс. рублей. Тем, кто будет учиться в главном корпусе ЧелГУ на северо-западе, придется отдавать за квартиру от 12 до 33 тыс. рублей в месяц.

Стоимость жилья для студентов разных вузов отличается. Информатика: КСП Челябинской области

Студентов и их родителей могут ждать неприятные сюрпризы. Владельцы жилья нередко требуют дополнительно оплачивать коммунальные услуги или просят внести залог. Во многих случаях арендную плату нужно вносить заранее.

Рост цен — не единственная трудность иногородних студентов в 2023 году.

— Количество предложений по аренде однокомнатных квартир и квартир-студий по сравнению с прошлым годом снизилось, — отмечают в КСП.

Почему свободных квартир стало меньше? Аналитики называют несколько причин. В Челябинске растут цены недвижимости, а требования к выдаче ипотеки ужесточаются. Многие организации отказались от удаленной работы. Вдобавок в Челябинск стали возвращаться уехавшие в пошлом году за границу горожане. Им теперь не нужно сдавать свои квартиры. А некоторые конкурируют со студентами за съемное жилье.

В КСП советуют студентам не ждать до последнего момента, а начинать поиск квартиры заранее. Тогда будет время сравнить варианты и выбрать наиболее выгодный.

Чтобы не потерять деньги, эксперты рекомендуют заключать письменные договоры аренды с оформлением акта приема-передачи помещения. Тогда у владельца жилья не будет возможности выдвинуть новые требования или резко повысить плату.

Ушлые мошенники не упускают возможности обмануть неопытного студента. Например, могут «сдать» чужую квартиру и исчезнуть с деньгами. Чтобы застраховаться от встречи с аферистами, можно проверить, действительно ли квартира принадлежит человеку, который просит деньги за аренду. Для этого потребуется заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). За это дополнительно понадобится заплатить 350 рублей.

— Практически во всех учебных заведениях администрация или профсоюз студентов оказывает помощь и консультирует по жилищным вопросам. В случае, если в вашем университете такая служба есть, то можете смело обращаться при возникновении проблем или непредвиденных ситуаций, — советуют в КСП.

Добавим, в Челябинске по-прежнему работают студенческие общежития. Жить в них намного дешевле, чем снимать квартиру или комнату. Но количество мест ограничено. Вдобавок рост цен заметен и здесь. Если год назад за место в общежитии нужно было заплатить от 400 до 1 тыс. рублей, то теперь минимальная стоимость проживания —800 рублей в месяц.

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