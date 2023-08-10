Первый легионер, рыбалка и баскетбол на песке: как «Челбаскет» готовится к дебюту в российской Суперлиге

Игроки тренируются два раза в день. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тренировка, обед, сон, тренировка, ужин – по такому графику уже неделю живут игроки команд системы «Челбаскет». Начинающие и опытные баскетболисты (и первый в истории клуба легионер!) готовятся к старту нового сезона. Более 110 спортсменов живут в тренировочном лагере на озере Чебаркуль, много занимаются, а вечерами поют песни и лучше узнают друг друга. КП-Челябинск пообщалась с тренерами, ведущими игроками и новичками «Челбаскета» и «Славянки».

Днем на тренировочной базе под Чебаркулем тишина, только дождь активно стучит по тропинкам. Даже не верится, что здесь сейчас находятся больше ста спортсменов разных возрастов и пола. Все спят перед тренировкой. А вот из большого шатра доносится динамичный стук – ДЮБЛы (игроки детско-юношеской баскетбольной команды) ловко набивают мячи.

Тренироваться можно даже на природе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом вся прелесть сборов – на одной территории собрали сразу 9 команд системы «Челбаскет». Раньше даже о существовании стольких «разношерстных» команд можно было только мечтать.

– Наша задача была построить всю баскетбольную пирамиду в рамках системы «Челбаскет». В этом году мы не только достроили эту пирамидку, а даже некий резерв сформировали. Появилась женская студенческая команда, которая замкнула женскую часть нашей пирамиды. И это, конечно, для нас очень важно. Мы заканчивали формирование пирамиды в этом году, дальше будем заниматься исключительно развитием и в качестве, и в количестве, – подчеркнул президент клуба Николай Сандаков.

Легионер Лука Анджушич и президент клуба Николай Сандаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с ним на базу приехал и первый в истории клуба легионер – 28-летний сербский защитник Лука Анджушич. Контракт с ним подписали в конце июля, а уже 9 августа он встретился с командой на открытой тренировке в Чебаркуле.

– Очень рад, что участвую в этом проекте. Когда «Челбаскет» предложил, не думая согласился. Буду стараться помогать команде и показывать хорошие результаты, – отметил Лука Анджушич.

Легионер Лука тоже приехал в тренировочный лагерь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лука разговаривал с нами на сербском. А ведь во время игр и тренировок ему нужно будет как-то находить общий язык с сокомандниками. Но парни спокойны – многие баскетбольные термины англоязычные, проблем не будет. Легионера они до тренировки не видели: когда он приехал, сладко спали. Ведь когда в неделю 10 тренировок, организм требует отдыха.

– Когда дождь идет, вообще не хочется тренироваться, хочется сидеть в номере и не выходить. Да кто же нам позволит такое, – смеется один из ведущих игроков «Победной стаи» Павел Кольцов.

У спортсменов тут плотный график: по две тренировки в день, между ними успевают поесть и немного отдохнуть. Поэтому рады, что не нужно заниматься хотя бы бытовыми вещами. Да и внимание все сфокусировано на спорте.

– Тут меньше отвлекающих факторов, никуда не выбираемся. И всей командой здесь. А еще плюс таких сборов в том, что мы возле озера, на природе, на свежем воздухе, – рассказывает разыгрывающий Дмитрий Якунин.

Разыгрывающий Дмитрий Якунин в своем номере. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да и кормят здесь хорошо. Директор клуба Ольга Алейникова признается, меню разрабатывали специально для баскетболистов: увеличивали порции.

– В первый день было поменьше питание. Сейчас оно увеличилось, ужин двойной стал. А бывают и забавные случаи. Недавно у нас были бега, и тренер подарил сэндвич за то, что я выиграл, – с улыбкой рассказывает Павел Кольцов.

Разыгрывающий Павел Кольцов на тренировке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рутина не надоедает, признаются парни. Ведь между тренировочными днями есть и выходные. Конечно, можно просто пролежать весь день в кровати. Но ребята выбирают сходить в баню или порыбачить. Да и по вечерам скучно не бывает: развлекают их караоке и разные игры. Но сил на них хватает далеко не всегда.

Тут хочется отдыхать, но спортсмены всегда готовы к тренировкам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Мы здесь тренируемся, едим и спим. Ну и гуляем, когда погода позволяет. Тут проще, чем дома, есть режим дня, обедов, завтраков и ужинов. А дома приходится приехать и самой еще приготовить. На это тоже уходит время. А здесь ты потренировался, покушал, лег спать и режим сохраняется, – объясняет, игрок «Славянки» Карина Переменина.

Карина – новенькая в команде, раньше играла за команду «Надежда» из Оренбурга. Признается, что, когда уезжала из Челябинска, баскетбол здесь был развит слабо. Но зато в этом году с радостью приняла приглашение:

– Сейчас у нас появилась команда и это хорошая возможность вернуться домой.

«Славянка» и тренер. Карина Переменина вторая слева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это первый сезон в «Челбаскете» и для знаменитого центрового Ивана Нелюбова. По меркам баскетбола он уже не молод – 35 лет. Но профессиональный спорт пока покидать не собирается:

– Хочу поиграть и в какую-то историю внести «Челбаскет». Для нас всех это первый год в Суперлиге, будет что-то интересное. В данный момент я не чувствую себя каким-то ущербным, даже наоборот, ведь 20 лет баскетбола – довольно-таки колоссальный опыт. Да и я не мало где поиграл.

Иван Нелюбов в баскетболе уже 20 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот прошлогодний капитан «Челбаскета» Андрей Малышев решил в этом году «повесить кроссовки на гвоздь» и посвятить себя только тренерству. Теперь он отвечает за физическую подготовку всех команд клуба.

– Здесь мы выезжаем на тренировки в Чебаркуль. В нашем распоряжении спортивный зал и тренажерный. Для молодых есть площадка на базе, – отметил Малышев.

Новый главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев тоже раньше играл в Челябинске, но уже успел поработать в разных клубах. А теперь вернулся на малую родину. Уже под его руководством к новому сезону приобрели пять игроков.

Новый главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сезон начнется в середине-конце сентября. Сейчас ребята активно готовятся на базе, а уже на следующей неделе вернутся в город. В самом Челябинске начнется второй этап подготовки к сезону.

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