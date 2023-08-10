Были ободраны руки и ноги: появились подробности смерти пропавшего ведущего из Магнитогорска

Александру Нурмухаметову было 34 года. Фото: личная страница погибшего в соцсетях

Ведущий праздников из Магнитогорска Александр Нурмухаметов, которого искали несколько дней, свел счеты с жизнью. Об этом рассказал собственный источник «Комсомолки».

— У него были ободраны руки и ноги. Поэтому изначально были некоторые сомнения в причинах случившегося. Но, как выяснилось, таким он был до пропажи. Других каких-то следов и ран на теле нет, — рассказал наш собеседник. — Точная причина станет известна по результатам экспертизы.

Напомним, мужчину нашли на Банном в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, что в 30 км от Магнитогорска. К слову, это излюбленное место отдыха у жителей Челябинской области. Ранее наши коллеги из КП-Уфа со ссылкой на местный СК сообщали, что смерть Александра не носит криминального характера.

34-летний Александр Нурмухаметов пропал 5 августа после музыкального фестиваля в горнолыжном центре «Банное». Его поисками занимались волонтерские отряды и полиция. Тело мужчины обнаружили спустя четыре дня в районе озера Банное. Как рассказывают знакомые погибшего, у Александра пропали личные вещи, в том числе мобильный телефон.

По словам его девушки Яны, удалось «пробить» перемещение смартфона – сначала сигнал шел с дороги, которая ведет от озера Банное, а в 22:45 5 августа телефон находился уже за пределами Башкирии. Вероятней всего, в Челябинской области, ближе к Магнитогорску.

Также установили, с кем Александр разговаривал по телефону в тот вечер. Это были артисты фестиваля и их представителями. Яна созвонилась с ними – никаких зацепок это не дало. По телефону решались рабочие моменты.

Близкие Нурмухаметова отказываются комментировать ситуацию.

— Саша погиб. Пока ничего не пишите, пожалуйста. Даже соболезнования, — коротко написала его девушка.

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