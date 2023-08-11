«Часто заглядывался на учениц в юбках»: что известно о преподавателе из Челябинска, которого обвиняют в изнасиловании школьницы

Преподаватель работал в челябинском образовательном центре. Фото: соцсети

В Челябинске задержали учителя русского языка и литературы Алексея К. (имя изменено) по подозрению в изнасиловании школьницы. Пострадавшая рассказала родителям, что мужчина посадил ее в машину, отвез на кладбище, достал нож и начал домогаться. Инцидент случился в деревне Касарги. По разным данным девочке было от 8 до 12 лет.

Известно, что пострадавшая не была ученицей Алексея — преподаватель просто увидел ее на улице. Сейчас Следственный комитет проводит проверку, уже заведено уголовное дело. КП-Челябинск собрала информацию о преподавателе, в том числе и со слов его учеников.

ЗАГЛЯДЫВАЛСЯ НА СТАРШЕКЛАССНИЦ

Алексей окончил челябинский пединститут в 2012 году, а последние годы работал учителем русского языка и литературы в образовательном центре. Ученики рассказали нам, что нездоровый интерес к школьницам у преподавателя действительно был.

— Прослеживалось странное поведение иногда. Как-то на уроке он сказал что-то типа «какие у нас красивые десятиклассницы ходят, в таких юбках коротких, как бы сдержаться». Поэтому новостями мы не сильно удивлены, — говорят школьники.

Кроме основной работы, Алексей подрабатывал репетитором. В сети есть его объявления, стоимость урока — от 250 рублей в час. Также мужчина вел свой блог, снимал видеоролики на тему репетиторства и даже перечитывал стихи Есенина. В день предполагаемого изнасилования он опубликовал ролик с названием «Суперприз», где прорекламировал свои курсы.

Мужчина подрабатывал репетитором. Фото: соцсети

УГРОБИЛ МАМУ И БАБУШКУ В ДТП

Под конец 2018 года Алексей попал в страшное ДТП. На автомобиле Volkswagen Polo он ехал в свой родной город Троицк вместе с мамой, бабушкой и еще одним пассажиром. В какой-то момент машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Hyundai Accent.

В итоге все пассажиры, которые ехали в машине Алексея, погибли. Самого мужчину и другого водителя госпитализировали в Южноуральск с переломами. Против учителя завели уголовное дело, которое позже прекратили, Алексей заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей. Кстати, его погибшая мама тоже была учителем.

Та самая иномарка, на которой учитель попал в ДТП. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

КП-Челябинск пыталась дозвониться до образовательного центра, где работал Алексей, но там не ответили на звонок журналиста. Судя по всему, если проверка СК подтвердит причастность преподавателя к изнасилованию, новый учебный год в школе начнется без него.

Напомним, в поселке Касарги под Челябинском школьница заявила об изнасиловании. По словам девочки, мужчина посадил ее в свой автомобиль и отвез на кладбище. Там приставил нож к горлу и надругался. Жители поселка рассказали КП-Челябинск, что часто видели подозрительный автомобиль, а дети жаловались на некого мужчину, который предлагает чипсы и конфеты.

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