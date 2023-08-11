Учитель поставил ее на колени: появились подробности надругательства над школьницей в Челябинской области

Учитель поставил девочку на колени и надругался. Фото: из соцсетей

Было ли изнасилование или девочка успела спастись? Этот вопрос появился сразу, когда стало известно, что школьница обвиняет учителя литературы из Челябинска в надругательстве. Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах рассказал, как все произошло тем роковым вечером в деревне Касарги.

По версии следствия, 33-летний Максим М. посадил к себе в машину 8-летнюю девочку, когда та шла с магазина. Он вывез ее в лес, а затем совершил страшное. По данным источника, учитель поставил ребенка на колени и надругался над ней.

Когда девочка добежала до дома, сразу все рассказала маме. А та уже обратилась в полицию и в 21:00 написала заявление.

– Полицейские провели большую работу, чтобы его найти. Следующим утром его задержали в его квартире в Челябинске, – отметил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Мужчине предъявили обвинения по статье 134 – половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

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