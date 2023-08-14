В детском лагере 60-летний повар полез с поцелуями к девочке-подростку

Мужчина почему-то выбрал себе девушку не по возрасту. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

60-летний мужчина пытался развратить 15-летнюю девочку. Все произошло в детском оздоровительном центре в городе Усть-Катав Челябинской области 12 августа. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

Девочка-подросток и мужчина работали на кухне: готовили завтраки, обеды и ужины для детей, которые отдыхали в лагере. В одну из смен повар поверил, что между ними может быть что-то большее и полез с поцелуями к девочке. Но она взаимностью не ответила, а оттолкнула пожилого человека.

Сейчас в деле разбираются следователи. Однако, в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области от комментариев воздержались.

КП-Челябинск обратилась к руководству детского оздоровительного центра. Вот что нам ответили:

– В первый раз такое слышу. Не могу ничего сказать.

К сожалению, такая новость – не редкость в Челябинской области. На прошлой неделе задержали учителя, который надругался над 8-летней девочкой. А в начале июля житель Сима похитил, развращал и убил 11-летнюю подругу своей дочери.

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