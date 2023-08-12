Максим Маркин пробудет в СИЗО до 10 октября. Фото: соцсети

В пятницу 11 августа Челябинск потрясла новость: учитель русского языка и литературы надругался над 8-летней школьницей. Девочка рассказала родителям, что мужчина посадил ее в машину и отвез на кладбище. Все произошло в деревне Касарги Сосновского района Челябинской области. Мы собрали последние новости учителе Максиме Маркине, который изнасиловал школьницу в Челябинской области на 12 августа.

Что произошло в деревне Касарги, где учитель изнасиловал школьницу

Свидетелями страшной истории стали соседи. Они рассказали, что девочка шла домой из магазина. К ней подъехала машина белого цвета, водитель затащил школьницу внутрь салона и направился в сторону кладбища. По данным источника, учитель поставил ребенка на колени и надругался над ней. Потом он оставил девочку и уехал. Ее нашли только в девятом часу вечера.

Родители девочки вызвали полицию и сами пытались найти насильника. Ходили по соседям, просили показать записи с камер видеонаблюдения. Измученную дочь взяли с собой. Во время разговоров она сидела в машине.

– Девочка была вся красная, зареванная, испуганная и расстроенная, – вспоминает один из тех, кого просили проверить камеры. – Родители девочки в панике были.

Семья написала заявление в полицию. Сотрудники МВД провели большую работу, чтобы найти Максима Маркина. Его задержали утром следующего дня дома в Челябинске. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Что известно об учителе Максиме Маркине, который изнасиловал школьницу в Челябинске

КП-Челябинск собрала информацию о преподавателе, в том числе и со слов его учеников.

Максим Маркин родом из Троицка, окончил пединститут в Челябинске в 2012 году, последние несколько лет работал учителем русского языка и литературы в образовательном центре. По словам учеников, преподаватель действительно проявлял нездоровый интерес к школьницам. Особенно к старшеклассницам.

— Как-то на уроке он сказал что-то типа «какие у нас красивые десятиклассницы ходят, в таких юбках коротких, как бы сдержаться». Поэтому новостями мы не сильно удивлены, — говорят школьники.

Помимо основной работы Максим Маркин подрабатывал репетитором. В сети размещены его объявления. Также он вел свой блог, снимал видео на тему репетиторства. В день предполагаемого изнасилования он опубликовал ролик с названием «Суперприз», где прорекламировал свои курсы.

В жизни Максима Маркина есть еще одна история с черным пятном. В конце 2018 года он попал в страшное ДТП. На автомобиле Volkswagen Polo он ехал в родной Троицк вместе с мамой, бабушкой и еще одним пассажиром. В какой-то момент машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Hyundai Accent. В машине Максима погибли все пассажиры.

Самого Максима Маркина и другого водителя госпитализировали в больницу с переломами. Против него завели уголовное дело, которое позже прекратили. Мужчина заплатил 10 тыс. рублей в качестве штрафа.

Жители деревни Касарги рассказали КП-Челябинск, что часто видели подозрительный автомобиль, а дети жаловались на мужчину, который предлагает чипсы и конфеты. Известно, что пострадавшая девочка не была его ученицей – преподаватель просто увидел ее на улице.

В настоящее время Максиму Маркину избрали меру пресечения в Сосновском районном суде. Его заключили под стражу сроком на два месяца. Учитель, который изнасиловал школьницу, пробудет в СИЗО до 10 октября.

Это были последние новости учителе Максиме Маркине, который изнасиловал школьницу в Челябинской области на 12 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.