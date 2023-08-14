В телефоне прятал фото голых школьниц, а улику отдал подруге: новые подробности надругательства учителя из Челябинска над девочкой

Максим Маркин снимал видеоблоги с подростками, а по вечерам смотрел на их голые фото. Фото: из соцсетей

Учителя из Челябинска Максима Маркина обвиняют в надругательстве над 8-летней девочкой. По версии следствия, он вывез ее в лес, поставил на колени и, выражаясь протокольным языком, совершил действия сексуального характера. Неужели никто раньше не замечал его странных наклонностей? Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах рассказал, что удалось узнать о личности насильника.

В телефоне у Максима Маркина нашли фотографии голых школьниц. Пока не ясно, кто на фото: его ученицы или чужие люди, чьи «интимки» находил в интернете. А в его компьютере нашли различное порно.

При этом общался мужчина не только с маленькими девочками. У него была подруга, примерно его ровесница.

Интересная деталь: они собирались вместе лететь в отпуск 10 августа, то есть на следующий день после того, как он совершил надругательство. Так совпало или мужчина планировал побег? Как бы то ни было, его успели перехватить сотрудники полиции, которым удалось выследить его по горячим следам.

По нашей информации, в отношениях они не состояли, просто дружили. Но время от времени мужчина предпринимал попытки.

– 8 августа в переписке говорил ей, что хочет близости. А 9 августа, собственно, поехал в деревню и надругался над девочкой, – сообщил источник КП-Челябинск.

Именно к этой девушке он и поехал сразу после того, как истязал ребенка. Когда он забрал подругу вечером с работы, она увидела на заднем сидении машины полотенце и спросила, что оно там делает. Он лишь отмахнулся, мол, после поездки на озеро осталось. А потом попросил забрать его домой и постирать. Она и взяла, а через несколько дней узнала, что ее друг завязывал этим полотенцем глаза 8-летней девочке, пока истязал ее.

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