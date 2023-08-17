«Ущерб насчитали на глазок»: обвиняемый в коррупции экс-пиарщик Дубровского сделал громкое заявление перед приговором

Дмитрий Федечкин. Фото: архив КП

Семь лет колонии общего режима грозит бывшему вице-губернатору Сахалинской области Дмитрию Федечкину, который проходит главным обвиняемым по делу о коррупции в издательском доме «Губернские ведомости». В ближайшее время ему огласят приговор. Но перед этим экс-чиновник записал видеообращение, в котором сделал несколько заявлений.

— Наверное, надо объяснить, почему я ранее хранил молчание по этой теме. Все очень просто. Следователь наложил на меня ограничения, и я их выдержал. При этом скрывать там было нечего. Никакой государственной или коммерческой тайны в этом деле не было и нет, — заявил Дмитрий Федечкин. — В моем деле – три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по статье 160 УК РФ (растрата), третий – по статье 160 УК РФ (мошенничество).

Бывший вице-губернатор отметил, что два эпизода о растрате связаны с проведением корпоративных мероприятий издательского дома «Губернские ведомости». В тот период он занимал пост директора холдинга.

— Первый корпоратив посвящался 10-летию информагентства Сахалин-Курилы, оно входило в состав холдинга, второй – это Новый Год. Оба мероприятия были проведены на коммерческие доходы учреждения, никаких бюджетных денег при их организации и проведении не использовалось, — рассказал бывший вице-губернатор.

По статье о мошенничестве Федечкину инкриминируют проведение закупок по завышенной цене. Сам он заявил, что торги проводились на законном основании.

— Процедура закупок в полном объеме соответствует требованиям федерального законодательства и локальных нормативно-правовых актов. При этом в деле есть вступившее в силу решение арбитражного суда, которое подтверждает, что цена у этой закупки не завышена, — сказал Федечкин.

Бывший вице-губернатор добавил, что ущерб от его действий оценили на сумму в 3 млн рублей. По его словам, эту сумму «насчитали на глазок» и без привлечения экспертов.

— По делу о так называемом мошенничестве вместе со мной есть еще два фигуранта. Поэтому обвинение предъявляется за совершение преступления по предварительному сговору группой лиц. Одного своего соучастника до начала следственных действий я вообще не знал, не был с ним знаком, а второй – мой подчиненный. Ну, знаете, кого я с собой с Урала захватил. То есть данная группа лиц, действовавшая по предварительному сговору, никогда не собиралась вместе за исключением зданий суда и следственного комитета, — отметил бывший вице-губернатор.

Напомним, до переезда на Сахалин Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он также занимал должности в «Русской медной компании» и администрации Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.