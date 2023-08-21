Училась на электрика, помогала маме: что рассказала учитель об участнице шоу «Пацанки» Юлии Михайловой, трагически погибшей в Рязани

Юлии Михайловой было 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Преподаватель Оксана Ткачук рассказала о жизни Юлии Михайловой, когда она жила в Челябинске до участия в шоу «Пацанки». По ее словам, с 2014 года девушка училась на электрика и старалась помочь с деньгами своей матери.

— Дома были какие-то проблемы. Но не любила ни у кого сидеть на шее. Признавалась, что тяжело, мама болеет и надо помогать, зарабатывать, — рассказала Оксана Ткачук.

По словам преподавателя, Юлия Михайлова была жизнерадостной, улыбчивой и целеустремленной. Училась она неплохо, но под конец немного скатилась по оценкам. Девушка всегда предлагала помощь преподавателями, была дружна с ребятами. В то, что она работала в эскорте, никто не верит.

У Оксаны Ткачук в кабинете до сих пор остались ромашки, которыми украсила помещение Юлия со своей подругой.

Напомним, тело погибшей участницы шоу «Пацанки» было найдено в минувшие выходные в Рязани. Девушка разбилась, выпав с 22 этажа.

Юлия Михайлова пришла на седьмой сезон шоу «Пацанки» в синем платке, который был символом ее психологической травмы. Челябинка рассказала, якобы в детстве ее избивала родная мать. Своей Мамой с большой буквы она называла тетю Таню.

— Человек хороший, замечательный, самый лучший. Все было хорошо, — ответила Татьяна Григорьева журналисту КП-Челябинск, по всем вопросам она посоветовала обращаться на к каналу «Пятница».

Прощание с Юлей состоится 22 августа в Рязани. Желающих проводить ее в последний путь ждут в 13:00 возле местного морга.

Тем временем, появляются все новые подробности в деле о трагической гибели. Ещё одна пацанка Кристина Захарова начала свое расследование и выяснила неожиданное: Юлия Михайлова участвовала в драке.

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