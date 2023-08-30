Собирали по кусочкам, а он готов вернуться на байк: врачи полгода оперировали байкера, который «влетел» в ГАЗель

Сергей Фатеев надеется когда-нибудь снова сесть на мотоцикл. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десять лет назад бизнесмен из Челябинска Сергей Фатеев влюбился в мотоциклы. Вместе со своим мотоклубом частенько ездил в разные города. Одно из таких путешествий едва не закончилось трагедией. Мотоцикл «погиб», а Сергей уже два года борется за свое здоровье, чтобы... снова сесть на байк.

Боялся сбить товарища и влетел в ГАЗель

12 июля 2021 года Сергей вместе с мотоклубом возвращался с мероприятия для байкеров, которое прошло в Самаре. До дома оставалось всего чуть-чуть – уже доехали до Башкирии. Но дома Сергей оказался только через полгода.

– Мы ехали колонной в шахматном порядке, я – по внутренней полосе. Когда подъезжали к перекрестку, увидели, что машина встала на поворот. Она была прямо передо мной, расстояние было небольшое. Я попытался уйти, но немножко не хватило опыта. Побоялся сбить товарища, который ехал рядом, и зацепил задний правый угол ГАЗели, – вспоминает Сергей.

Сергей в мототусовке с 2013 года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но «зацепил» – это слабо сказано, мужчина «долетел» до обочины и только там остановился. Все это время был в сознании, поэтому помнит, как к нему подбежали товарищи, сняли шлем, оказали первую помощь, вызвали скорую и ждали.

– Меня сразу доставили в больницу города Туймазы. У меня были сломаны обе ноги: правая в четырех местах, в левой коленная чашечка разлетелась полностью и еще голень пострадала, рука была порвана достаточно сильно. Успели пошутить немножко на операционном столе: я требовал косметический шов, а врачи сказали, что потеря крови такая, что хоть бы до палаты доехать.

После полугода операций опять сядет на мотоцикл

В той первой больнице Сергея временно подлатали. Нужно было более серьезное лечение. Поэтому через две недели его перевели в Челябинскую областную клиническую больницу. Здесь за полгода ему провели около 12 операций.

– Много всего исправили. Только коленную чашечку левой ноги не успели собрать. Там была небольшая инфекция, пока ее чистили, уже не успели. Но в любом случае там поможет только эндопротезирование. 18 сентября лечу в Новосибирск, будем протез на колено ставить, – рассказывает Сергей.

Байкер признается, в Челябинской областной клинической больнице прошел через руки многих врачей – все-таки травма сочетанная – несколько повреждений сразу. Врачей и медсестер он обнимает и пожимает руки, признается с теплом, что их поддержка и помощь его и спасла.

Сергей не теряет положительного настроя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Наркоз был спинальный, поэтому во время операций лежал и разговаривал с хирургами. Рассказал им о мотоциклах, мы даже пели песни. Есть инструмент – фламинго, по-моему, называется. Он поковырялся им во мне и, откладывая, начал напевать «Розовый фламинго». Я ему и подпел, – со смехом вспоминает бывший пациент.

В областной больнице он провел полгода. А потом еще на 3,5 месяца уехал восстанавливаться в реабилитационный центр.

– Потом приехал домой, где за меня взялась жена. Она меня практически на руках носила, помогала. Сейчас я хожу в бассейн и по два часа там провожу. Жена меня приводит, окунает, вытаскивает.

Все это довольно-таки массивный Сергей рассказывает про свою невысокую жену, которая весит всего лишь 47 кг! Но это не останавливает хрупкую женщину – она помогает мужу вернуться к привычной жизни. А у него уже есть серьезные планы.

– Как только смогу самостоятельно ездить, опять сяду на мотоцикл. Хотя врачи ругали, сказали, если опять что-то случится, чтобы я не приезжал к ним, – с улыбкой рассказывает Сергей Фатеев. – Тот мотоцикл погиб, восстанавливать его я не стал, чтобы воспоминаний плохих не было. Приобретем новый!

Байкеру все еще тяжело долго стоять на ногах даже с костылями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мнение специалиста

Отделение множественной и сочетанной травмы, в котором и лечат таких пациентов, открыли в Челябинской областной клинической больницы около десяти лет назад. Изначально его создавали для помощи пострадавшим в ДТП на трассе М5. Но теперь там оперируют разных пациентов, в том числе с бытовыми травмами.

– К нам в отделение попадают около 10-15 байкеров, в сезон – до 20. Казалось бы, цифра небольшая, но все эти пациенты подвержены открытым переломам, у них обширные кожаные отслойки. Эти пациенты могут и два, и три месяца провести в отделении. Поэтому они нам и запоминаются, – рассказал заведующий отделением множественной и сочетанной травмы ЧОКБ Кирилл Абрамов.

Сергей беседует с заведующим отделением множественной и сочетанной травмы ЧОКБ Кириллом Абрамовым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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