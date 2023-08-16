Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ16 августа 2023 11:12

Перестала дышать и начала синеть: челябинские кардиохирурги остановили сердце новорожденной, чтобы спасти ее от врожденного порока

Челябинские кардиохирурги спасли новорожденную со сложным пороком сердца
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Сания держит на руках свою дочь Ангелину.

Сания держит на руках свою дочь Ангелину.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малютке Ангелине всего 18 дней. За это время ее мама Сания Кунафина испытала все эмоции от безумного счастья до боли и страха. Ведь через несколько часов после рождения малышка перестала дышать и начала синеть. Две недели Сания видела дочку только в «инкубаторе». Мама маленькой пациентки поделилась своими переживаниями, а врачи рассказали о лечении одного из самых сложных пороков сердца.

Через два часа после рождения перестала дышать

Сания бережно прижимает дочку к груди и боится оставить ее даже на минутку – две недели мама боялась и верила, что ее малышку спасут. А начиналось все хорошо. У Канафиных есть старший ребенок, ему уже 15, семья давно мечтала о еще одном малыше. И совсем недавно родилась долгожданная дочь.

– Беременность проходила хорошо, на скринингах патологию не обнаружили. Это все проявилось через два часа после родов. Ребенок перестал дышать, его перевели на искусственное дыхание, сделали УЗИ и подтвердили, что произошла транспозиция магистральных сосудов, – вспоминает Сания.

Справка КП

Транспозиция магистральных сосудов – это врожденный порок сердца, при котором два главных сосуда «поменялись местами». Аорта отходит от правого желудочка, а легочный ствол – от левого. В норме должно быть наоборот.

Сейчас Ангелина хорошо кушает и набирается сил.

Сейчас Ангелина хорошо кушает и набирается сил.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ангелина появилась на свет в Магнитогорске. Местные врачи поняли, что нужна помощь более узких специалистов, и отправили малышку в челябинский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

– Я была в роддоме – после кесарева сечения нельзя было вставать. Всю длинную дорогу она была с папой. Я даже не знаю, как все это происходило, он многое мне не рассказывает, – признается мама Ангелины.

Сания и сейчас вспоминает все это с болью. Ведь она увидела дочку в роддоме, поцеловала, а потом была неизвестность.

– Увидев ее здесь, даже не поняла, что это мой ребенок: мы все темненькие, а она светленькая, рыженькая, с серыми глазами. Я даже спросила: «Это мой ребенок?» Я рада, что она со мной. Но вспоминаю те моменты, и мурашки появляются. Очень тяжело было.

– А что почувствовали, когда дочку на руки взяли?

– Заплакала. Я и сейчас могу заплакать, не могу… Я боялась ее потерять. Это долгожданный ребенок. Да и всех детей, которые в любви рождены, родители любят и боятся потерять. Как можно иначе, это же крошечки наши?

Две недели Сания мечтала хотя бы дотронуться до дочери.

Две недели Сания мечтала хотя бы дотронуться до дочери.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За 4 дня, которые малышка находится вместе с мамой, она научилась кушать молоко из груди и бутылочки. Набирается сил.

Сегодня ее выписывают в родной Магнитогорск, там она еще какое-то время побудет в детской больнице. Вместе с мамой и папой они поедут на машине скорой помощи, чтобы рядом были специалисты.

Сание тяжело вспоминать о пережитом.

Сание тяжело вспоминать о пережитом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Операции на остановленном сердце

Ангелина – не единственный ребенок с таким серьезным врожденным пороком, который сейчас лечится в кардиоцентре. В реанимации лежит малыш, у которого порок сердца выявили еще, когда он был в животике у мамы.

– Транспозиция магистральных сосудов относится к сложным порокам, несовместимых с жизнью. С первых минут ребенок синеет, появляется учащенное сердцебиение, отдышка, быстро прогрессирует сердечная недостаточность, увеличивается печень, нарастают отеки. Вся эта ситуация – нежизнеспособна, – объясняет необходимость срочной операции детский кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Вячеслав Богданов. – Поэтому такие дети в первые дни жизни должны быть переведены в специализированную кардиохирургическую клинику на операцию.

Если говорить простым языком, во время операции хирург меняет местами «перепутанные» аорту и легочную артерию. Умелыми руками врач аккуратно сшивает сосудики, диаметр которых всего 0,3–0,4 миллиметра. Операция длится 3-4 часа при искусственном кровообращении на остановленном сердце.

Оперируют 20-40 малышей с таким пороком в год.

Оперируют 20-40 малышей с таким пороком в год.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В челябинском кардиоцентре такие хирургические вмешательства проводят всего два хирурга. А больше и не надо, такие пациенты встречаются не очень часто.

– К нам поступают дети не только из Челябинской, но и из Курганской и Оренбургской областей. В год у нас проводится от 20 до 40 транспозиций магистральных сосудов. Это довольно серьезный поток. Но самое главное, что результаты операции очень хорошие, детишки здоровы. К сожалению, иногда бывают сопутствующие, не касающиеся сердца, пороки. После операции ребенок растет как обычный, – отмечает главный врач федерального кардиоцентра Олег Лукин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из скорой — в операционную: две истории спасения людей на грани инфаркта

Спасли жизнь за 10 минут: челябинские онкохирурги провели три уникальные операции без наркоза

«Папа брал меня в выходные в больницу»: династия кардиохирургов более ста лет оперирует маленьких пациентов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Время здоровья