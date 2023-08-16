Перестала дышать и начала синеть: челябинские кардиохирурги остановили сердце новорожденной, чтобы спасти ее от врожденного порока

Сания держит на руках свою дочь Ангелину. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малютке Ангелине всего 18 дней. За это время ее мама Сания Кунафина испытала все эмоции от безумного счастья до боли и страха. Ведь через несколько часов после рождения малышка перестала дышать и начала синеть. Две недели Сания видела дочку только в «инкубаторе». Мама маленькой пациентки поделилась своими переживаниями, а врачи рассказали о лечении одного из самых сложных пороков сердца.

Через два часа после рождения перестала дышать

Сания бережно прижимает дочку к груди и боится оставить ее даже на минутку – две недели мама боялась и верила, что ее малышку спасут. А начиналось все хорошо. У Канафиных есть старший ребенок, ему уже 15, семья давно мечтала о еще одном малыше. И совсем недавно родилась долгожданная дочь.

– Беременность проходила хорошо, на скринингах патологию не обнаружили. Это все проявилось через два часа после родов. Ребенок перестал дышать, его перевели на искусственное дыхание, сделали УЗИ и подтвердили, что произошла транспозиция магистральных сосудов, – вспоминает Сания.

Справка КП

Транспозиция магистральных сосудов – это врожденный порок сердца, при котором два главных сосуда «поменялись местами». Аорта отходит от правого желудочка, а легочный ствол – от левого. В норме должно быть наоборот.

Сейчас Ангелина хорошо кушает и набирается сил. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ангелина появилась на свет в Магнитогорске. Местные врачи поняли, что нужна помощь более узких специалистов, и отправили малышку в челябинский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

– Я была в роддоме – после кесарева сечения нельзя было вставать. Всю длинную дорогу она была с папой. Я даже не знаю, как все это происходило, он многое мне не рассказывает, – признается мама Ангелины.

Сания и сейчас вспоминает все это с болью. Ведь она увидела дочку в роддоме, поцеловала, а потом была неизвестность.

– Увидев ее здесь, даже не поняла, что это мой ребенок: мы все темненькие, а она светленькая, рыженькая, с серыми глазами. Я даже спросила: «Это мой ребенок?» Я рада, что она со мной. Но вспоминаю те моменты, и мурашки появляются. Очень тяжело было.

– А что почувствовали, когда дочку на руки взяли?

– Заплакала. Я и сейчас могу заплакать, не могу… Я боялась ее потерять. Это долгожданный ребенок. Да и всех детей, которые в любви рождены, родители любят и боятся потерять. Как можно иначе, это же крошечки наши?

Две недели Сания мечтала хотя бы дотронуться до дочери. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За 4 дня, которые малышка находится вместе с мамой, она научилась кушать молоко из груди и бутылочки. Набирается сил.

Сегодня ее выписывают в родной Магнитогорск, там она еще какое-то время побудет в детской больнице. Вместе с мамой и папой они поедут на машине скорой помощи, чтобы рядом были специалисты.

Сание тяжело вспоминать о пережитом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Операции на остановленном сердце

Ангелина – не единственный ребенок с таким серьезным врожденным пороком, который сейчас лечится в кардиоцентре. В реанимации лежит малыш, у которого порок сердца выявили еще, когда он был в животике у мамы.

– Транспозиция магистральных сосудов относится к сложным порокам, несовместимых с жизнью. С первых минут ребенок синеет, появляется учащенное сердцебиение, отдышка, быстро прогрессирует сердечная недостаточность, увеличивается печень, нарастают отеки. Вся эта ситуация – нежизнеспособна, – объясняет необходимость срочной операции детский кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Вячеслав Богданов. – Поэтому такие дети в первые дни жизни должны быть переведены в специализированную кардиохирургическую клинику на операцию.

Если говорить простым языком, во время операции хирург меняет местами «перепутанные» аорту и легочную артерию. Умелыми руками врач аккуратно сшивает сосудики, диаметр которых всего 0,3–0,4 миллиметра. Операция длится 3-4 часа при искусственном кровообращении на остановленном сердце.

Оперируют 20-40 малышей с таким пороком в год. Фото: Егор ИВЛЕВ

В челябинском кардиоцентре такие хирургические вмешательства проводят всего два хирурга. А больше и не надо, такие пациенты встречаются не очень часто.

– К нам поступают дети не только из Челябинской, но и из Курганской и Оренбургской областей. В год у нас проводится от 20 до 40 транспозиций магистральных сосудов. Это довольно серьезный поток. Но самое главное, что результаты операции очень хорошие, детишки здоровы. К сожалению, иногда бывают сопутствующие, не касающиеся сердца, пороки. После операции ребенок растет как обычный, – отмечает главный врач федерального кардиоцентра Олег Лукин.

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