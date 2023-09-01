Разбудили и показывали картинки: зачем врачи заставили пациента разговаривать во время операции на головном мозге

Сергея вывели из наркоза во время операции. Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы

Сергей Харин полжизни был связан с медициной – работал врачом скорой помощи. На протяжении 30 лет почти каждый день спасал и лечил людей. Но даже не думал, что «зараза» подберется так близко к нему.

В начале мая стал замечать проблемы со здоровьем и сразу обратился к врачам. А после обследования услышал страшный диагноз – в головном мозге у него обнаружили глиому лобно-височной области.

– Читаю текст и вдруг кажется, что он не на русском языке. Разговариваю с кем-то и вдруг перестаю понимать собеседника. Как врач, я понял, что дело плохо и надо что-то предпринимать. Я полностью доверяю своим коллегам и верю в благоприятный исход, – признается Сергей Харин.

Опухоль удаляли хирурги сразу из двух городов: Тюмени и Челябинска. Ведь операция была не обычная, а с интраоперационным пробуждением. Когда врачи добрались до опухоли, пациента вывели из наркоза и начали с ним разговаривать. Это нужно было сделать, чтобы определить границы опухоли и не задеть жизненно важные центры головного мозга. Врач задавала вопросы и показывала картинки, а пациент отвечал и говорил, что нарисовано.

– Если патологический процесс находится в функционально значимой зоне, там, где есть большой риск повреждения во время доступа, важно тестировать пациента, чтобы понимать, где ты находишься, где границы опасной зоны, и чтобы минимизировать риски во время операции, – отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии из Тюмени Альберт Суфианов.

Из Тюмени в Челябинскую областную клиническую больницу приехала целая группа специалистов: нейрохирурги, нейропсихолог, нейрофизиолог, анестезиологи и сурдолог. Ведь раньше такую операцию проводили только в федеральных центрах. На Южном Урале это уникальный случай.

Операция прошла успешно. Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы

– Совместная работа со специалистами ведущего российского центра нейрохирургии, возможность учиться и перенимать их бесценный, передовой опыт – это очень важно и нужно, в первую очередь для наших пациентов, – уверен заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

А Сергей уже проснулся после операции. Врачи осмотрели его и уверены, что опухоль удалена без осложнений. Он сможет разговаривать и думать, как и раньше.

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