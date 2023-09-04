«Девушка закричала и не смогла встать»: в Магнитогорске алабай покусал четырех человек, в том числе ребенка

Алабай нападал на людей рядом со школой. Фото: из соцсетей

Поездкой в травмпункт и уколами от бешенства закончились выходные сразу для нескольких жителей Магнитогорска. Рядом со школой на них напал один и тот же пес – крупный алабай. Пес бросался и кусал за ноги, одна из пострадавших после этого не смогла встать

Упала и не смогла сама встать

Виталия с подругой шли мимо школьных ворот, когда заметили здорового алабая. Девушки напугались и остановились. Смелее оказалась молодая пара, которая решилась пройти мимо пса. Вот только им не повезло.

– Девушка за нами с подругой остановилась, сказала, что боится. Парень сказал, что тоже боится, но они решили пойти. Мы пошли за ними. Собака подняла глаза, они были красные, и начала лаять, – вспоминает Виталия.

Парень посоветовал девушке бежать. Но было слишком поздно. Отбежать успели только Виталия и ее подруга.

– Собака укусила девушку за ногу. Она упала и начала кричать. Не знаю, как молодой человек смог ее отбить от собаки. Мы уже были далеко, но увидели, что им мужчина помог донести девушку на руках, – рассказывает Виталия. – После этого отец подруги довез меня до дома, на обратном пути они увидели полицейскую машину, спросили, как девушка. Им ответили, что собака покусала ее сильно, встать сама не смогла.

Девушка была напугана и собаку не разглядывала. Но отмечает, что ошейника на ней вроде бы не было. А вот в соцсетях пишут, что недалеко от этого места живет один горе-хозяин, который отпускает двух алабаев в ошейниках на самовыгул.

Собака накинулась сзади

Оказалось, что в тот день от этого алабая пострадали и другие люди. Как минимум, еще одна женщина, парень и ребенок. И это только те, о которых нам удалось узнать.

– Я шла из магазина, перешла дорогу. Собака накинулась сзади и укусила за ногу. Мне удалось отбиться сумкой, укусить успела только один раз, – вспоминает Юлия.

Женщина сразу поехала в травмпункт. Там обработали рану, сделали нужные прививки. Юлия признается, что ей повезло: раны не очень серьезные, больше испугалась. Но лечение все же придется проходить.

– В травмпункте сидел парень, сказал, что на него напала та же собака. И тоже сзади, – рассказывает Юлия. – Я позвонила в полицию, сообщила. Сказали, что уже занимаются этой собакой, до меня им тоже звонили.

Официально

Пресс-служба полиции Магнитогорска оставила комментарии в разных сообществах в социальных сетях, где обсуждали эту тему. Приводим его ниже:

– Жители города сообщили, что в одном из районов находится собака, которая представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые приняли решение передать информацию в службу по отлову собак. Работниками службы по отлову собак были приняты меры к нейтрализации животного.

Что думают люди

По неподтвержденной информации, алабая не стали ловить, а застрелили. В соцсетях люди бурно обсуждают такой поворот событий.

– Хозяева данного пса, можете его не искать. Его убили. Все, на что способны, молодцы, – пишет в соцсетях жительница Магнитогорска Жанна.

Однако, большинство считает, что все сделали правильно:

– Если собака домашняя, она должна быть на цепи, а не гулять по поселку и кидаться на прохожих. Полиция молодцы! Спасибо за работу.

КП-Челябинск спросила у одной из пострадавших, какой судьбы она бы хотела для пса и его хозяина.

– Правильно сделали, что застрелили. Это очень опасно, тем более, рядом со школой. И хозяина надо наказать. Нам теперь по больницам бегать, лечиться, – рассказывает Юлия.

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