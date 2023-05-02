Брошенный на трассе исхудавший алабай победил рак и нашел новую семью

Зооволонтеры спасли Данару от смерти. Фото: Ирина Меньшикова, приют для животных «Наш Дом»

Алабая Данару нашли брошенную на трассе под Челябинском. Через шерсть у нее можно было пересчитать ребра, а на животе висели две огромные опухоли. «Скелетик» подобрали зооволонтеры, вылечили, откормили и нашли новый любящий дом.

Кто-то привез и выбросил

Прошлой осенью на трассе у деревни Сычево под Челябинском поселилась бездомная собака. На большого исхудавшего алабая было страшно смотреть: кости проступали через шерсть, а на животе висели две огромные опухоли. Иногда бедняжку подкармливали проезжающие мимо люди: притормаживали кидали через окно еду и уезжали. Подходить боялись – все-таки собака крупная и очень голодная.

Пост с фотографиями пушистого «скелета» увидела зооволонтер Ирина Меньшикова. Вместе с другими активными девушками Ирина выезжала в деревню. Но собаки на месте не было. Однажды вечером ее увидели на мусорке недалеко от деревни.

Данара была на грани истощения. Фото: Ирина Меньшикова

– Собака не местная – 100%. То есть ее кто-то привез и выбросил. Это уже не первый алабай, которого там выбросили практически в таком же состоянии. Предполагаю, что это собака бывших разведенцев, у которых она много раз рожала, судя по состоянию ее матки и яичников. А потом из-за беды со здоровьем от нее решили избавиться, – размышляет Ирина.

В итоге выручать оголодавшую собаку поехали приятели Ирины, которые живут недалеко. Вспоминают, что тогда хотели «только посмотреть». Но собака оказалась очень адекватной, поэтому ее сразу забрали.

– Она не проявляла силу или агрессию, спокойно пошла на контакт. Ребята ее покормили, пристегнули и усадили в машину, – рассказывает Ирина. – Повезли девочку в пункт льготной стерилизации на Российскую, 14 – в стационар Полины Кефер. Она единственная откликнулась на мой пост о помощи. Собаку нужно было спасать: обследовать и лечить.

Данара после операции. Фото: Ирина Меньшикова

Удалили опухоли и откормили

Ветеринары и волонтеры были в ужасе: собака была на грани истощения. Взрослый алабай весил всего 38 кг! Но ждать, пока она восстановится и наберет вес, было нельзя. Ее нужно было сразу оперировать.

– У нее были две опухоли – грядка на молочных железах. Мы убрали их, удалили матку и яичники. Шов у нее был почти во весь живот – очень много тканей задействовали. Когда удалили опухоли, выяснилось, что они весили порядка двух кг. То есть это был скелет, обтянутый кожей, – с дрожью вспоминает зооволонтер.

На лечение собирали всем миром. Ирина открывала сбор, на который откликнулись много добрых людей. Отчасти благодаря им собака и жива.

В приюте Данара быстро привыкла к новой обстановке. Фото: Ирина Меньшикова.

Ирина назвала свою подопечную Данарой. От операции и суровой жизни бедняжка отходила месяц. Все это время она жила в стационаре приюта для животных. Спасительница приезжала к ней погулять и подарить ласку красавице Дане. Со временем она полюбила, когда ее гладят и даже целуют в нос! Но так было не всегда:

– Первое время она была очень напугана – щурилась от каждого взмаха руки. Мы предположили, что ее в прошлой жизни хорошенечко били, – признается Ирина. – Но это все-таки алабай, а не чихуахуа, поэтому опасения все равно были. Она охраняла свою территорию, клетку в стационаре, но побаивалась мужчин.

За месяц Данара набрала в весе и восстановилась. Появился новый вопрос: где ей жить, пока не найдут новую семью? К себе Ирина забрать не могла – у самой дома собаки и кошка. На помощь снова пришла Полина Кефер со своим приютом. А Ирина стала куратором – искала новый дом для Даны.

– Девочка быстро обозначилась на новой территории. Она абсолютно дружелюбна с другими животными – не проявляет никакой агрессии и веселится. Очень социальная и лояльная собака. Хорошая, – отмечает зооволонтер.

Данара и ее спасительница Ирина. Фото: Ирина Меньшикова.

Предлагали стать охранником, но она мечтала о семье

Так Данара прожила полгода. За это время она поправилась (волонтеры шутят, что даже больше, чем нужно) и окончательно выздоровела. Но подходящего хозяина все не было. Данару хотели забрать охранником на ферму, стоянки и в сады. Но хотелось, чтобы она была не сторожем, а членом семьи!

– Желающих было много, но все это было не то. Для меня было важно пристроить ее качественно. Мечтала найти для девочи достойных людей: взрослых, желательно с опытом содержания таких животных. Чтобы была нормальная хорошая семья, где о ней будут заботиться и любить.

В этой красотке и не узнать ту худющую собаку. Фото: приют для животных «Наш Дом»

На прошлой неделе Ирине позвонил мужчина, который очень хотел забрать Данару. Ирина признается: разговаривали долго, она предупредила его не только о плюсах, но и о минусах.

– Он приехал в субботу, очень смело подошел к собаке и погладил ее. Полина провела с ним собеседование. До вторника мужчина подготовил территорию для Даны, учел все наши пожелания. У нее сейчас достойные условия: крытый вольер три на три метра, выгульник под открытым небом, – рассказывает Ирина.

Данара любит ласку, косточки и прогулки. Фото: Ирина Меньшикова

Уже несколько дней Дана живет в новой семье и «передает» видеоприветы Ирине и Полине.

– У нее все хорошо: отлично питается, нормально себя ведет. Никого не загрызла и не покусала, – смеется зооволонтер. – Я очень надеюсь, что они подружатся и это будет настоящий дом Даны.

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