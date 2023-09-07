«Вежливые люди»? Что за мужчины в камуфляже сопровождают контролеров в челябинском транспорте

Крепкие мужчины в камуфляже без опознавательных знаков сопровождают контролеров на проверках. Фото: администрация Челябинска

В городском транспорте Челябинска контролерам придали усиление в рейдах по выявлению безбилетных пассажиров. Накануне, 6 сентября пресс-служба городской администрации опубликовала фотографии, где на остановке «Площадь Революции» с сотрудниками службы контроля в салон автобуса заходят один-два человека в камуфляже и желтых светоотражающих жилетах — таких же, как у кондукторов.

Расцветка униформы — «цифра» и «мох» — аналогична тем, что использует Министерство обороны и Росгвардия. Однако никаких опознавательных знаков, по которым можно было бы установить принадлежность этих граждан к каким-либо структурам, на одежде нет — если не считать таковыми нашивки с российским флагом и буквой Z. У одного из сопровождающих контролеров лицо скрыто балаклавой, а светоотражающий жилет отсутствует вовсе.

Один из участников рейдов прячет лицо. Фото: администрация Челябинска

В мэрии сообщили, что МУП «Служба организации движения», которая организует работу контролеров, сотрудничает с «Добровольной народной дружиной города Челябинска». В дальнейшем такие рейды планируется проводить на постоянной основе.

В челябинской городской общественной организации «Добровольная народная дружина», которая координирует работу волонтеров по охране общественного порядка, заявили, что люди на фотографиях не имеют отношения к деятельности ДНД.

— Наши дружинники ходят в синих жилетах с надписью «Добровольная народная дружина» и с красной нарукавной повязкой. Что за организацию представляют эти люди, я не имею понятия, — прокомментировала «КП-Челябинск» командир Добровольной народной дружины Челябинска Наталья Мочалова.

В городском управлении МВД сообщили «КП-Челябинск», что полиция деятельность народных дружин не контролирует, а лишь привлекает дружинников к себе на помощь по необходимости. Помимо ЧГОО «ДНД» существуют также и другие организации дружинников, но информацией о том, кто 6 сентября ходил с контролерами по автобусам, городская полиция не располагает.

В МУП «СОД» затруднились объяснить, что за люди сопровождали контролеров в ходе проверки. В приемной директора пообещали уточнить информацию и предоставить комментарий позже. Также «КП-Челябинск» направил запрос в администрацию Челябинска. На момент публикации материала ответы в редакцию не поступили.

Напомним, в этом году штраф для «зайцев» увеличили до 2,5 тыс. рублей, попался снова — плати 5 тыс. рублей. Но даже такое наказание не останавливает тех, кто хочет сэкономить 30 рублей. Нередко злостные нарушители грубят и хамят женщинам-контролерам. Так что помощь крепких мужчин в деле поимки и привлечения к ответственности любителей халявы очень важна.

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