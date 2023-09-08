Заразил себя сибирской язвой и вылечил: как в Челябинске двое молодых врачей мир спасали

Это сейчас сибирскую язву изучают в лабораториях, а тогда врачи испытывали все на себе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А вы знали, что сибирскую язву научились лечить в Челябинске? Молодой лекарь сам заразил себя этим страшным заболеванием, чтобы спасти людей от страшного мора. А его коллега пытался спасти его и описывал течение болезни. Так 235 лет назад в нашем городе двум молодым лекарям удалось изобрести вакцину от смертельного заболевания «сибирская язва».

Как два медика сибирскую язву победили

В 1770-х годах на современные территории Челябинской и Курганской областей обрушилась «повальная болезнь», «моровая болезнь» или попросту «зараза». На огромной территории животные и люди гибли от сибирской язвы, лечить их было некому.

Через эти места шло много транзитных путей, боялись, что «зараза» перекинется и в соседние регионы. Ведь тогда даже не знали, как она передается: а вдруг и вовсе по ветру?

Тогда власти приняли решение отправить команду лекарей в Челябинск. Они должны были остановить распространение заболевания. Наверное, тогда и подумать никто не мог, что они совершат прорыв и изобретут вакцину.

– Команда лекарей прибыла на место, посмотрела обстановку, и более опытные врачи под предлогом проверки качества воды быстро уехали в Екатеринбург. В Челябинск они больше не возвращались. Молодых коллег оставили расхлебывать все в одиночестве, – отмечает краевед Алексей Васильев.

Руководителем экспедиции был 24-летний Степан Андреевский. Он остался в зараженном городе вместе со своим 22-летним помощником Василием Жуковским. Вчерашние выпускники медицинской академии ездили по округе, вскрывали тела животных и людей, пытаясь понять, как спасти людей от этого страшного заболевания.

– В 1788 году они вышли на стадию готовности к клиническим испытаниям препарата, который разработали. Было принято решение провести медицинский эксперимент на себе. Степан Андреевский привил себе спору сибирской язвы, взятую из трупа животного. А Василий Жуковский лечил его, проводил все манипуляции и фиксировал в записях, как развивается болезнь и как реагирует организм пациента на терапию, – рассказывает Алексей Васильев. – По воспоминаниям, Андриевский быстро впал в беспамятство из-за тяжести заболевания. Можно сказать, что Жуковский совершил врачебный подвиг – в одиночку вытащил своего товарища из такой серьезной ситуации.

Эксперимент закончился успешно. Андреевский быстро пошел на поправку. А результатом стал задокументированный способ лечения сибирской язвы, который остается актуальным до сих пор. К слову, именно Андреевский и Жуковский первые описали и внесли в медицинские справочники болезнь «сибирская язва».

Судьба Степана Андреевского

После такого успешного эксперимента лекарей пригласили в Петербург. Там их приняли радужно и предложили построить карьеру.

Степан Андреевский получил должность в столичной медицинской академии. В Петербурге он успел еще раз прославиться – благодаря ему при аптеках появились специальные сады, где выращивали сырье для препаратов. Это был серьезный шаг в российской фармацевтике, ведь до этого все покупали за границей.

Однако, вскоре Степана Андреевского назначили губернатором Астраханской губернии, где он и прожил до конца своих дней.

Судьба Василия Жуковского

А вот Жуковский отказался строить карьеру в столице. Лекарь подал прошение, чтобы его вернули в Челябинск и назначили там уездным доктором.

– Объяснение этому поступку простое: в Челябинске он познакомился с девушкой, у них завязались серьезные отношения. Так он и принял решение остаться, – объясняет краевед Алексей Васильев.

Жуковскому предлагали высокие должности в сфере здравоохранения более крупных городов. Но он отказывался от всех предложений, выбирая любовь. Так и посвятил всю жизнь Челябинску и его жителям.

Но стоит отметить работа уездным доктором была непростой. Он лечил не только жителей города, но и всю округу. Также в задачи доктора входило лечение заключенных, присутствие на их казнях и осмотр животных, которые проходили транзитом через город.

А ведь тогда в Челябинске не было даже больниц! Все лечились дома, врач их лишь навещал. Солдат челябинского гарнизона лечили в казарме, не было специального места, где больные находились бы в изоляции и получали уход.

– Очень часто солдаты оставались на постой в домах горожан, причем это была своеобразная повинность. От нее не были освобождены ни знатные состоятельные челябинцы, ни самые простые. Любой человек, владеющий жилплощадью, был обязан принимать к себе на постой солдат гарнизона. Когда они болели, их лечили там же, где они останавливались. Проблема была очень серьезной, – отмечает Алексей Васильев.

На доме висит табличка, что раньше здесь жил Василий Жуковский. Фото: Егор ИВЛЕВ

Освободить себя от этой повинности попросил знатный купец того времени Максим Ахматов. А в обмен внес значительный капитал для строительства отдельного здания больницы. Но одного здания было недостаточно, нужно было наладить работу медицинской службы. Тогда и внес свой вклад Василий Жуковский. Он ходатайствовал перед вышестоящими властями об организации больничного пункта в Челябинске.

– И в 1938 году была открыта первая городская больница. Здание находилось там, где сейчас стоит памятник Прокофьеву, напротив филармонии. Там был организован прием горожан и их лечение. Доктор принимал примерно по семь пациентов в день, – рассказывает краевед.

У Жуковского с женой было несколько детей. Для семьи он построил дом. До нас он, к сожалению, не дошел в первоначальном виде. На его месте теперь стоит точная копия, но современная.

– До конца прошлого века он сохранился в первозданном состоянии. Но когда возник вопрос об его реконструкции и реставрации, специалисты пришли к выводу, что он в настолько плохом состоянии, что его нет смысла реставрировать. Старый аутентичный дом полностью снесли. Тот дом, который мы сейчас видим, был восстановлен по фотографиям. Но говорят, что во дворе есть небольшая пристройка к дому, которая при реконструкции была сохранена. Маленькая частица истории все-таки сохранилась, – признает краевед.

Дом полностью снесли, а позже воссоздали. Фото: Егор ИВЛЕВ

Жуковских родственники тех самых Покровских?

Именно Василий Жуковский пригласил в Челябинск молодого доктора Корнилия Покровского. Жуковский подал специальное прошение, чтобы Корнилий мог приехать и заменить доктора. Корнилий, к слову, женился на дочери Василия Жуковского Александре. А вот доктором проработал недолго – через пару лет попал в коррупционный скандал.

– Это был родоначальник клана Покровских, которые потом сыграли внушительную роль в развитии и становлении Челябинска как крупного города, промышленного и сельскохозяйственного центра. Его дети Владимир и Иван – те самые Покровские, которые определяли челябинский бизнес до революции. Эти Покровские – родные внуки Василия Жуковского, – отмечает Алексей Васильев.

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