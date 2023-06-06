Бросил жену и университет: кто основал старейшую аптеку Челябинска, где продавали яды и духи

Заглянуть в музей может любой житель и гость Челябинска. Фото: Вадим АРХИПОВ

Яков Плонский посвящал ей все свое время, даже бросил жену и университет! Все это о старейшей действующей аптеке Челябинской области, которую он открыл 120 лет назад. Взглянуть на аптечную лавку начала 20-го века можно и сейчас. КП-Челябинск побывала на открытии уникального музея внутри работающей аптеки. Посмотрим вместе, как выглядели аптеки 120 лет назад?

Музей в аптеке

Попасть из современной стильной аптеки в начало 20 века можно в центре Челябинска. Стоит только войти в «Аптеку №1» – старейшую работающую аптеку области.

На днях там появились несколько шкафчиков с медицинской посудой, травами, документами и приспособлениями для изготовления пилюль. А стоит за прилавком сам Яков Плонский.

– Это обновленная версия музея. К 90-летию предприятия (в 2009 году – Прим. ред.) у нас было два таких шкафа. Они стояли с двух сторон и всегда вызывали интерес у покупателей и посетителей. В этом году аптеке исполняется 120 лет, поэтому мы полностью обновили те шкафы и поставили новые. Теперь правая часть у нас полностью посвящена музею, а левая – действующая аптека, – отметила заместитель генерального директора по коммуникациям АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

Старый аптекарский магазин воссоздали из подлинных вещей Плонского. Раньше они хранились на специальных складах. Сохранились даже старые бутылочки с гербами и пузырьки от сильнодействующих препаратов и ядов. А в банке плавают огромные пиявки, которых раньше использовали для лечения. Чтобы увидеть все это, достаточно просто зайти в аптеку.

А в банке живут пиявки Фото: Вадим АРХИПОВ

– Если человек сюда приходит как покупатель, он может сам прочитать какую-то информацию. Мы планируем сделать аудиоэкскурсию. А если группа людей хочет попасть на экскурсию, нужно заранее сделать заявку. Пока мы не разработали прайс и всем с удовольствием проводим экскурсии бесплатно, – с улыбкой рассказывает Наталья Денисова.

А что было раньше?

Первым профессиональным провизором в Челябинске стал Яков Плонский. Он приехал сюда после окончания университета в 1898 году и подал прошение, чтобы выкупить участок земли и построить там новую аптеку.

Так в 1902 году и появился дом, который сейчас находится по адресу Кирова, 141. На втором этаже было 8 комнат, а на первом два помещения: аптекарский магазин и непосредственно аптека. Она начала работать в 1903 году.

– В аптекарских магазинах, как правило, продавали товары для ухода за больными. Но тут был более широкий ассортимент, даже парфюмерные товары. Названия были необычные для нашего времени. Мужской одеколон назывался «Одуванчик и свежее сено», пудра – «Букет моей бабушки», «Златые дни моей весны», женские духи – «Идеал в шелку». Многие духи были иностранные. Домохозяйки для праздников закупали тут ванильные палочки, корицу. Была и фруктовая вода. Для детей – молочко для грудного вскармливания Nestlе, уже тогда! Для ребятишек были соски и все такое, а самое интересное – молочко из конопляного семени. Реклама гласила: «Это дарует здоровый и крепкий сон вашему младенцу», – увлеченно рассказывает краевед Галина Кибиткина.

Для лечения использовали даже грибы. Фото: Вадим АРХИПОВ

Яков Плонский сам делал лекарства в своей аптеке. Так было принято, отмечает краевед. Все лекарства были на основе трав и растительного сырья – галеновых препаратов. Таблеток тогда еще не было – делали пилюли, травяные лепешки, палочки, шарики, кашки и порошки. А иногда на основе трав Яков Соломонович даже сам придумывал лекарства!

Отдельно стоят яды и сильнодействующие вещества. Так было всегда, чтобы случайно не перепутать. Для этого же и яркие бирки: черные – ядовитые вещества, красные – сильнодействующие. За ними следили строго.

Черные бирки – ядовитые вещества, красные – сильнодействующие Фото: Вадим АРХИПОВ

Яков Плонский: студент в 46 лет и лучший заведующий

О личности Плонского известно мало. Краевед Галина Кибиткина говорит, что далеко не все, что написано о нем в интернете, правда. Известны лишь важные вехи в жизни: в 1863 году родился, в 1898 – окончил Уфимский университет.

– В 1919 году Дума собирается в ледовый поход с Колчаком. Яков Соломонович никогда бы не уехал сам, он был так предан аптечному делу и так любил своих покупателей! – эмоционально рассказывает Галина Кибиткина.

Но у судьбы были другие планы. Его старший сын, Соломон, примкнул к белым и решил повести за собой всю семью. Он велел отцу, матери и брату Исаю забрать все лекарства и идти с ним в тот самый поход.

– Они доехали до Новониколаевска, там Исай сдал экзамены на аптекарского помощника. Яков Соломонович расстается с женой и в 46 лет решает поступить в старинный Томский университет на медицинский факультет. Он забирает Исая и едет в Томск. Два года он там учился, – отмечает краевед.

В аптеке даже стоит фигура Якова Плонского Фото: Вадим АРХИПОВ

А в Челябинске с приходом красных открыли аптеку. Разруха, голод, лекарств нет, а эпидемии идут одна за другой. Заведующий не справлялся. Тогда отдел здравоохранения пошел на политическое нарушение – попросил Якова Плонского вернуться.

– Эта ситуация совершенно уникальная: по декрету о национализации владельцам было запрещено работать на своем предприятие. Но все были уверены, он сможет помочь людям. Яков Соломонович бросил университет и приехал сюда. Когда ему было 68 лет, он писал, что очень бы хотел учиться в военной медицинской академии, но не имеет средств, – повествует Галина.

До 1930 года Яков Соломонович работал в этой аптеке заведующим. Спасал людей не только от простуды, но и от эпидемий тифа, холеры и сифилиса.

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