Работаете в выходные и мало спите? Готовьтесь к осеннему психическому расстройству

Осенью нужно быть внимательнее к своему психическому здоровью. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как только летнее солнышко сменяется дождями, а сочная трава – желтыми листьями, хочется забиться в уголочек и укрыться пледом. Нет ни сил, ни желания работать. И оказывается, это даже не лень. А исправить такие симптомы надвигающихся проблем с психикой очень просто. Какие психические заболевания обостряются осенью и как этого не допустить, рассказала заведующая общепсихиатрическим отделением Областной психоневрологической больницы № 1 и ассистент кафедры ЮУГМУ Яна Мокина.

– Осень насыщена впечатлениями, трудовой деятельностью, концом лета, сбором урожая и заготовками на зиму. Поэтому у людей появляются разные симптомы: усталость, астения (нервно-психическая слабость, бессилие), нарушение сна, слабость, раздражительность и снижение аппетита. Все это постепенно может привести к более тяжелым симптомам, которые могут стать причиной психического заболевания.

– К каким психическим расстройствам это может привести?

– Может появиться, так называемое, расстройство адаптации или синдром хронической усталости. Первыми признаками любого заболевания являются нарушение сна, появление апатии, усталости, снижение трудоспособности и аппетита, нежелание что-либо делать. Первый этап – расстройство адаптационной сферы, после этого появляется тревожное состояние, может развиться тревожное расстройство. Все это может привести к появлению панических атак. Добавляется еще и соматическая сфера: учащение сердцебиения, нарушение дыхательной функции, сбои в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Все это может привести к ухудшению состояния и появлению депрессивной симптоматики. Эти четыре основных симптома актуальны для наших пациентов и для любых людей, которые в осенний период стараются активно заниматься трудовой деятельностью, а ведь ресурсы организма не бесконечны.

– Что делать, чтобы организм справился?

– Нужно соблюдать режим дня, режим сна и режим питания. Если все это соблюдать, то сбоев в работе организма не будет. А если появились симптомы, не затягивайте до ухудшения состояния, требующего госпитализации. Обращайтесь к психотерапевтам или психиатрам по месту жительства.

– А нужно ли осенью отдыхать больше, чем летом?

– Есть выходные: вечер пятницы, суббота и воскресенье. В эти дни нужно не заниматься генеральными уборками, а лучше сменить город на сад (дачу) и отдохнуть. Бытовые дела можно сделать и среди рабочей недели. Должны быть четкие разграничения и моменты, когда человек должен забросить абсолютно все, просто отключиться от работы и заняться собой. Я понимаю, что сейчас все работают 24/7, но режим сна должен быть обязательно. Не выспавшийся человек и эмоционально нестабилен, и раздражителен, и злобен по отношению не только к близким людям, но и на рабочем месте.

– То есть нужно просто беречь себя?

– Да, нужно не забывать, что вы – это самое главное, что у вас есть. Нужно себя любить. И думать, конечно, о близких. Потому что первые, кто страдает при появлении любого психического расстройства, это люди, которые вас окружают.

– А какие психические заболевания обостряются осенью?

– Обострение психических заболеваний в осенне-весенний период характерно для биполярных аффективных расстройств, тревожно-панических состояний и депрессивных. Все это связано именно с нарушением требуемого постоянного лечения или нарушение режима сна и питания. Имея любое хроническое заболевание, нужно регулярно принимать назначаемый препарат. Только прием препаратов может держать пациента в стойкой ремиссии.

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