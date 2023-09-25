Яркие пальто, монохром и актуальные юбки: 5 стильных образов на осень 2023 года

Стилист собрала яркие и теплые образы на осень. Фото: Егор ИВЛЕВ

Как выглядеть стильно осенью, когда на улице дождь и холода? Ведь бренды массмаркета ушли, в дешевых шоурумах плохое качество, а в брендах с хороших качеством высокая цена. Современные образы специально для КП-Челябинск подобрала стилист Ольга Теплякова:

– Все образы подобраны в модном пространстве Willa corner, которое находится в ТРК Куба в самом центре города. Здесь представлены только российские дизайнеры и фабрики, которые отличаются современным дизайном, хорошими материалами и доступной ценой.

Яркие пальто для ярких девушек

Образ с голубым пальто подойдет тем, кто любит быть в центре внимания, активным ярким девушкам. Очень современный силуэт с выверенным плечом и макси длины. Образ смелый, но не расслабленный. В комплекте трикотажный костюм с брюками. Черная сумка работает как акцент в образе.

Образ подойдет тем, кто любит быть в центре внимания Фото: Егор ИВЛЕВ

Черная сумка работает как акцент в образе Фото: Егор ИВЛЕВ

Жилеты для тех, кто в тренде не первый год

Жилеты не первый сезон как вошли в гардеробы женщин. Дизайнеры стали делать их более женственными и не похожими на спортивные. Если в образе много ярких деталей, как в нашем примере, то жилет лучше выбрать нейтрального цвета или в тон свитера. Если образ однотонный, то жилет может быть и ярким акцентом.

Если в образе много ярких деталей, то жилет лучше выбрать нейтрального цвета или в тон свитера. Фото: Егор ИВЛЕВ

В бомбере не только тепло, но и стильно

Бомбер одна из самых модных и актуальных позиций сейчас. Для образа я выбрала светлый вариант с красивой сборкой на рукаве. За счет оверсайз силуэта в нем комфортно, тепло и он идеально подходит на многие типы фигур. Как трендовый акцент добавляет яркую сумку любого цвета.

Бомбер одна из самых модных и актуальных позиций сейчас. Сумка - трендовый акцент Фото: Егор ИВЛЕВ

Монохром – всегда в моде

Серый цвет – один из трендов будущих сезонов, и я решила собрать комплект именно в этом цвете. И в Will я все нашла. Пальто мягкое и комтортное, а нижним слоем любимые всеми трикотажные брюки со стрелками, которые вытягивают ноги, и свитшот. Акцент – серебряная обувь, на которую также сейчас тренд.

Серый цвет - один из трендов будущих сезонов Фото: Егор ИВЛЕВ

Юбка макси для тех, кто любит потеплее

Куртка обязательно должна быть в гардеробе и у многих она уже есть. Чтобы составить городской элегантный и теплый образ, я выбрала трикотажный костюм с юбкой в цвете шоколад. У юбки актуальная длина, макси, поэтому даже в укороченной куртке будет тепло. Обувь может быть любая: ботинки, сапоги, ботильоны. Сумочку я подобрала в цвет куртке, но темнее по тону, чтобы сделать образ более интересным.

В юбке актуальной длины макси даже в укороченной куртке будет тепло Фото: Егор ИВЛЕВ

В любом из этих образов осень будет теплой и стильной. Выбирайте тот, к которому лежит ваша душа.

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