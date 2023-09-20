Появился на свет без сознания: в Челябинске родился младенец с гигантскими внутренними органами

Сейчас малышу гораздо лучше. Фото: пресс-служба Детской городской клинической больницы №8.

Саша родился доношенным, но крохотным – весил всего 1 900 граммов. При этом у него был огромный округлившийся живот. Оказалось, что младенец родился с гигантскими внутренними органами. И хотя такой случай редкость, челябинские специалисты выходили малютку.

В первый же день жизни Саша попал в реанимацию из-за ярко-желтого оттенка кожи и сильно округлившегося живота. У малыша были поражены почти все органы. А сам он из-за шока был без сознания.

– В организме были найдены бактериальная, грибковая и вирусная инфекции. Причиной стал ослабленный иммунитет матери, – рассказали в пресс-службе Детской городской клинической больницы №8.

Врачи именно этой больницы спасали Сашу. Признаются, первые несколько дней боялись потерять маленького пациента. Но специалисты из разных отделений все-таки справились – малыша удалось спасти. К работе подключились неврологи, кардиологи, инфекционисты и сотрудники отделения реанимации новорожденных и недоношенных детей.

Сейчас состояние Саши стабилизировалось. Родители вместе с ним посещают сеансы «Кенгуру», когда мама и папа соприкасаются с малышом голой кожей. Это помогает крохе быстрее выздоравливать.

– У некоторых мам после сеанса увеличивается и стабилизируется уровень лактации. У ребенка в норму приходит частота сердцебиения, уровень температуры тела, а некоторые наши маленькие пациенты наконец начинают прибавлять в весе, – рассказала о методе «Кенгуру» врач-анастезиолог Ксения Король.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перестала дышать и начала синеть: челябинские кардиохирурги остановили сердце новорожденной, чтобы спасти ее от врожденного порока

После операции не узнавала дочь и училась ходить: бабушке удалили гигантскую опухоль головного мозга, которая росла 10 лет

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.