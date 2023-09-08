После операции не узнавала дочь и училась ходить: бабушке удалили гигантскую опухоль головного мозга, которая росла 10 лет

Зоя Георгиева и нейрохирург Дмитрий Романюго, который провел такую непростую операцию. Фото: Вадим АРХИПОВ

Зоя Георгиева из Копейска думала, что наступает деменция: стала забывать информацию о любимых писателях и плохо контролировать свое тело. А оказалось, что в ее голове 10 лет росла огромная опухоль. Врачи сначала отмахивались и предлагали смириться, а потом пожилая леди попала в областную клиническую больницу. Теперь она снова красится, делает прически, а главное контролирует то, что делает и о чем думает.

Думала, что деменция

Зое Георгиевой недавно исполнилось 74 года, 45 лет она проработала библиотекарем. А недавно поняла, что забыла, чьи книги любит и кто что написал. Неужели деменция? Но ведь, где живет и кем работала, помнит. Дочь убеждала маму обратиться к врачам, но она все откладывала.

– Я видела, что у нее мышление и суждения стали не такими, как раньше. Подумала, что нужно обратиться к специалистам. Когда она начала шатко ходить и двигаться, я поняла, что пора. Но мама категорически отказывалась. Ходила только к своему терапевту, ей назначили курс лечения. Обещали, что поставят три укола и она побежит, но она никуда не побежала. Состояние становилось все хуже, – вспоминает с дрожью дочь Зои Алла.

Решающим стал день, когда пенсионерка упала на улице. Родным сказала, что споткнулась. Но дочь в это не поверила, такое происходило и раньше, но каждый раз у мамы были отговорки. В этот раз Алла собрала маму и поехала в платную клинику, чтобы скорее пройти врачей и сдать все анализы.

– Ходили с мужем, потому что она уже плохо ориентировалась в пространстве. Я молила невролога отправить ее на госпитализацию. Но она сказала, что в этом нет необходимости и дала большой список того, что мы должны пройти. Поставили предположительный диагноз «ишемия 3 стадии», под вопросом были деменция и альцгеймер. Психиатр подтвердил деменцию, – рассказывает Алла.

Зоя Георгиева была на грани жизни и смерти Фото: Вадим АРХИПОВ

В голове росла огромная опухоль

А на следующей день Зое Георгиевне стало намного хуже. Она почти перестала контролировать свое тело: рука и нога скрючивались. Родные не знали, как ей помочь и вызвали скорую.

– Фельдшер долго расспрашивала, посмотрела записи и сказала: «Готовьтесь к худшему, ищите сиделку, сами вы не справитесь». Поздно вечером нам надо было везти маму на МРТ, а она на ногах уже не стояла. Как смогли, одели ее. Муж взял ее на руки и понес. МРТ не смогли сделать, мама себя не контролировала, головой мотала. Врач сказал, что, возможно, там огромная опухоль, но точнее он сказать не может. Это было состояние отчаяния: ты находишься в медицинском учреждении, общаешься с врачами, но никто тебе не говорит, что надо ее куда-то везти, – отметила в разговоре с КП-Челябинск Алла.

Нужно было делать КТ, а на дворе вечер субботы. В панике семья приехала в местную больницу, там можно было сделать эту процедуру платно.

– Все сделали, опухоль подтвердили, а потом сказали, забирать ее и везти к нейрохирургу, – возмущена поведением врачей Алла.

Следующим утром, пока Зоя еще спала, ее дочь начала звонить в частные клиники – записаться к нейрохирургу можно было только на дату через месяц. Алла была в панике и не знала, что делать в такой ситуации. В справочнике нашла номер телефона нейрохирургического отделения областной больницы. И дозвонилась. Ответил врач, выслушал и сказал, что будет ждать пациенту со всеми документами на следующий день. Семья уже строила планы, как доставить практически лежачую женщину до больницы.

– Но чуть позже мы поняли, что с мамой случилось что-то страшное. Когда папа ее увидел, он закричал. Мы вызвали скорую помощь. Они когда услышали про наше КТ, приехали в течение пяти минут. Доставили ее в городскую больницу. И там мы столкнулись с ужасным отношением. Невролог едко сказал, что посмотрит, как мы будем тягаться с областной больницей. Она была в коме, сюда ее привезли на реанимобиле, – с дрожью вспоминает Алла.

За лечение пациентки взялись только в областной клинической больнице. Фото: Вадим АРХИПОВ

После операции не узнала дочь

Сама Зоя всего этого не помнит. Сейчас стесняется, что врач увидел ее некрасивой. Но искренне благодарит каждого сотрудника больницы, который спас ей жизнь.

– Когда выписку свою прочитала, пришла в ужас: как же они согласились сделать мне операцию? Они имели полное право отказать, меня никакую из Копейска привезли: в коме, на аппарате ИВЛ. Это просто врачебный подвиг. С того света меня вытащили. Я же тогда уже начала уходить из жизни, – вспоминает то ужасное состояние Зоя Георгиева.

Сейчас перед нами красивая пожилая леди с макияжем и укладкой. Она признается, что отлично себя чувствует, возвращается к книгам, фильмам и интернету. Но так было не всегда – после операции было долгое восстановление.

23 февраля из головы Зои Георгиевой удалили огромную опухоль размером 15 на 10-12 сантиметров. Раньше она давила на мозг, а потом все стало восстанавливаться, но очень медленно.

– На выписке нам сказали, что гарантий никаких нет. Когда она меня в первый раз увидела, она на меня минуту смотрела, не узнавала. А папу (мужа Зои Георгиевой – ред.) она узнала сразу. Сначала мы ее кормили, учили ходить, говорить. Папа сделал кучу тренажеров, чтобы она могла держаться руками и подниматься. Я взяла отпуск и была с ней 10 дней, – вспоминает Алла.

– Семья сильно помогла мне восстановиться: муж, дочка и внучка. После больницы я долгое время себя не понимала, – признается Зоя.

Нейрохирург Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Романюго Фото: Вадим АРХИПОВ

Мнение врача

Опухоль росла в голове женщины десять лет. А удалили ее через день после поступления в больницу. Бригада врачей трудилась над тем, чтобы Зоя снова смогла обнять родных.

– Случай уникальный. На компьютерных томографах была выявлена гигантская опухоль, размеры были примерно 15 на 10-12 сантиметров. Она занимала почти всю височную долю. Состояние больной было крайне тяжелое, – рассказывает нейрохирург Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Романюго. – Взвесив все риски, предупредив родственников о всевозможных осложнениях, мы все-таки решились на удаление этой опухоли. Риски летального исхода были громадные, но мы решились. Операция была «несладкая», была достаточно большая кровопотеря. Но мы все справились. На КТ было практически тотальное удаление опухоли. Благодаря воле больной и ее родственником, мы ее вывели в такое состояние, в котором она находится сейчас.

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