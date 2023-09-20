Школьник вырезал кусочек из поп-ита и воткнул в глаз. Доставать «линзу» пришлось хирургам

Из-за поп-ита спасать мальчика пришлось врачам. Фото: Shutterstock, Егор ИВЛЕВ

Необычный эксперимент едва не закончился трагедией для семилетнего мальчика. Вернувшись вечером с работы, мама ахнула: его глаз был ярко-голубым и непрозрачным. Школьник сказал, что еще утром упал и в глаз что-то попало.

Мама схватила сына в охапку и привезла его в экстренный приемный покой. Мальчика сразу осмотрела офтальмолог и удивилась. Ведь на роговице глаза у него был кусочек расслабляющей игрушки поп-ит. Скорее всего он вырезал ее по кругу и вставил себе в глаз как линзу.

– Юный экспериментатор был максимально напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную «линзу». Видимо в процессе игры слишком увлекся, – отмечает офтальмохирург Челябинской областной детской клинической больницы Анна Караваева.

Она и извлекала часть игрушки. Правда, удалось это не с первого раза. Кусочек резины был неподвижен из-за вакуума между ним и роговицей. Тогда офтальмохирург подцепила его ногтем и вытащила. Теперь глаз будут лечить антибиотиками.

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