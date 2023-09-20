«Взял напиток с собой на рыбалку»: от «Мистера сидра» в Курганской области умер еще один человек

Мужчина умер от «Мистера сидра» еще 4 июня. Фото: источник КП

Количество погибших от напитка «Мистер сидр» увеличилось до 47 человек. Оказывается, еще 4 июня скончался Сергей Б. из Курганской области. Все это время считалось, что он умер из-за тромба, но теперь эксперты установили: причина в этом проклятом напитке.

Как сообщил источник КП-Челябинск, погибшему было 38 лет. Он купил сидр в городе Шумиха, том самом, где от напитка скончалась 17-летняя школьница. Мужчина взял сидр с собой на рыбалку, там его и выпил. Через какое-то время он почувствовал себя плохо, 3 июня Сергея доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось — 4 июня он умер.

Похороны курганца проходили 7 июня, на том же самом кладбище, где ранее похоронили девочку. Его могила находится рядом.

Напомним, в начале июня от «Мистера Сидра» в разных регионах России начали умирать люди. Число погибших увеличивалось с каждым днем. В Курганской области первой жертвой стала 17-летняя школьница. Она купила сидр и выпивала вместе с подругой, которая чудом осталась в живых.

«Мистер сидр» продавался в разливных магазинах, а смертельным он стал, когда вместо этанола туда добавили метанол. Позже выяснилось, что спирт был украден со склада полиции, где хранились изъятые вещества. После случившегося завели уголовное дело, сейчас идет расследование. Главный подозреваемый находится в СИЗО.

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