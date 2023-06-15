«Была бы алкашка, а не отличница!»: как в Курганской области прощались с погибшей от «Мистера сидра» 17-летней девочкой

Девочку похоронили рядом с дедушкой. Фото: Егор ИВЛЕВ

Шумиха Курганской области – небольшой городок на 16 тысяч жителей, больше напоминающий крупное село. Все здесь друг друга знают. И от того особенно сильно людей потрясла новость об отравлении и гибели 17-летней отличницы от ядовитого «Мистера сидра». Корреспондент КП-Челябинск побывал на похоронах девочки. Прощание проходило в нескольких домах от магазина, где ей купили смертельный напиток.

Алкоголь купил 20-летний друг

Сами жители Шумихи на типичный вопрос «а чем у вас тут молодежь занимается?», пожав плечами, намекают – пьют. Точек с разливным алкоголем здесь, действительно, не мало. В магазине с названием «Кега» и продали в тот вечер «Мистер сидр» со вкусом «пина колада», который выпила 17-летнаяя Маша [имя изменено]. Он работает, закрывался всего на пару дней, по словам администратора, потому что там хотели делать ремонт. У полиции и Роспотребнадзора к продавцам якобы претензий нет.

Магазин продолжает работу. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Мы ведь только продавали. Документы все на напитки есть. Поэтому вопросы к поставщикам, – объясняет администратор Ирина.

Продавщицы в магазине утверждают – девочкам бы никто ни за что не продал алкоголь. А вот их 20-летнему другу, который зашел за тремя литрами прохладного напитка, пожалуйста. По данным источника, парень не только «помог» Маше и ее выжившей подруге, но и с радостью присоединился к ним. Но пил якобы водку, которой глотнула и вторая девчонка, что тоже употребляла в тот вечер «Мистер сидр» – это могло нейтрализовать действие метанола. Сама школьница все отрицает и говорит, что в ее желудок тогда попала только «пина колада».

«Я раньше на похоронах не была никогда»

Похоронный зал, где проходит прощание с девочкой, находится в паре километров от «Кеги».Это несколько домов по улице Гоголя. В цветочном магазине продавец негромко сказала – покупателей сегодня много. Берут много роз, чуть меньше гвоздик. Люди идут на прощание с девочкой.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вокруг зала, где лежит гроб с телом девочки, припаркованы десятки машин. Рядом со входом стоит больше ста человек в темной одежде. Страшно вглядываться в лица, в основном, совсем молодые. На похороны пришли школьники, для многих из которых этот траур стал первым в жизни.

– Я раньше на похоронах не была никогда. Не знаю, что как правильно делать, – признается подруге девочка.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Девочка была похожа на куклу в упаковке. Фото: Егор ИВЛЕВ

Люди разбились на небольшие кучки. Все молчат, изредка кто-то всхлипывает и начинает причитать, тогда его бросаются успокаивать. Здесь и друзья девочки, и одноклассники. Родственники, знакомые, коллеги родителей по работе. Одна из пришедших – та самая подруга, которая пила с Машей «Мистер сидр» и осталась жива.

– Магазин работать продолжает. А че ему бы не работать, не они же этот яд разбодяжили. Им вообще наплевать. Да и за производство сейчас виноватых не найдут. Так и останутся все безнаказанными. А девочка мертвая лежит, – возмущается родственник девочки.

Родственники девочки магазин не винят. Фото: Егор ИВЛЕВ

Маша лежит в белом гробу, как кукла в упаковке. Ее лицо густо загримировано, отчего напоминает бледную маску. Одета девчонка в светлые кроссовки, серую кофту и джинсы – почти в то же, в чем она была в роковой вечер. Рядом стоят цветы. Розы, розы, гвоздики и немного хризантем. Не прекращается плач матери, полный боли и отчаяния. Единственная дочь, отличница и красавица. И так умерла. Рядом с мамой сидит бабушка, которая страдает и физически, да так, что ей вызывали врача. Выстроившись полукругом, хлюпают носами и истекают слезами женщины.

Потом гроб выносят жилистые мужчины и ставят в газельку ритуальных услуг. Люди разбредаются по машинам и едут следом. За колонной тянется след из цветов.

Пришло больше ста человек. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Очень жалко! Очень! Ладно бы какая алкашка была, быдло. Так ведь и семья хорошая, и девочка сама! Девятый класс на одни пятерки окончила, в конкурсах участвовала. Выпила? Ну так все молодые здесь пьют, – рассуждает женщина.

В помещении, где еще несколько минут назад лежал гроб, одиноко моет пол уборщица. Она вздыхает. Давно так много людей на похороны не приходили! А ведь и молодые в Шумихе часто умирают. Вот, на днях три парня поехали куда-то за город. Машина перевернулась.

– Двое других-то еще ниче! А один умер. Говорят, от головы ничего не осталось. Парню 20 лет всего было или 22. И молодых у нас много умирает, – рассказывает уборщица.

«Это должна быть моя могила»

На кладбище людей меньше. Школьники почти растерялись по пути, и в очереди к телу стоят уже взрослые. Они подходят к телу девочки, кладут руку на грудь. Кто-то шепчет, кто-то качает головой, прежде чем уступить очередь. Молчание прерывает только плач.

Была на похоронах и подруга девочки, которая тоже пила "Мистер сидр". Фото: Егор ИВЛЕВ

– Это должна быть моя могила, – почти кричит бабушка девочки и тут же к ней вновь подходит медик.

Последней встает у тела мать. Она долго плачет. Женщина будто не в силах уйти от тела дочери.

– Марина, возьми себя в руки, – приказывает отец девочки, холодным тоном приводя жену в себя.

Могила утонула в цветах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Лицо девочки навсегда закрывают белым саваном. Могильщики привычно поднимают гроб. Несколько минут страшной, давящей до боли атмосферы умирания. И вот люди покидают кладбище. А Маша остается лежать здесь. Оказывается, покоиться она будет рядом с дедушкой. Совсем рядом еще одна детская могила – мальчик умер в один день с отцом. Потом еще один несовершеннолетний, другой.

Могила девочки, убитой «Мистером сидром» и его производителями, утонула в цветах. Грозит ли что-то «другу», купившему девочке это дрянь, пока не ясно. Полиция Курганской области на звонки не отвечает.

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