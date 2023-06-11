«Отключили от аппаратов»: Курганская школьница, отравившаяся «Мистером Сидром», умерла в больнице

Последнее фото девочки. Фото: Соцсети

Курганская школьница, отравившаяся опасным напитком «Мистер Сидр», скончалась в больнице. 17-летняя девочка так и не пришла в сознание. По данным источника КП-Челябинск, у нее один за другим отказывали органы. Началось все с отека мозга.

– – Да, она умерла. Все это время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ее отключили от аппаратов, – рассказала КП-Челябинск подруга девочки.

Девочка вела блог о своей жизни. В тот вечер, когда она с подругой пошла на прогулку, она опубликовала пост с фотографиями. После этого они выпили «Мистер Сидр». Сообщение стало последним. Дата похорон еще не назначена.

– Извините для прессы никаких комментариев. Нам очень тяжело, – отказалась от комментария мать девушки.

Точная причина смерти девочки будет установлена после вскрытия. Но врачи уточняют, что в ее организм попала большая доза метанола.

– Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти, – сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Также в Курганской области после отравления напитком попал мужчина. Он находится в реанимации. Угрозы жизни нет.

Напомним, от ядовитого слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр» скончались уже более 30 человек, 103 попали в больницы.

Полиция снимает все товары компании-производителя с продажи. Около тысячи бутылок нашли в Челябинской области. В Курганской области обнаружено более 17 тысяч литров.

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