Сломал гортань с одного удара: бойца ММА, пьяным убившего ветерана в Челябинской области, задержали только после шумихи в соцсетях

Убитый ветеран и обвиняемый боец ММА. Фото: соцсети

Бывший полицейский, ветеран боевых действий, прошедший через горячие точки, погиб после драки в поселке Новокаолиновый Челбинской области, куда Максим Никитин приехал к маме. Он стал свидетелем конфликта между 19-летним бойцом ММА Рустамом Байжуменовым и женщиной. Обладатель награды «За отвагу» вступился за землячку, но получил подлый дар в горло, упал затылком на тротуар и умер, не приходя в сознание. Агрессор сбежал и, как говорит жена погибшего, целую неделю подозреваемый продолжал тренировки на свободе, а задержали его только после шумихи в соцсетях.

Прошел через горячие точки

Медаль «За отвагу» от Президента России, медаль «За отличие в службе» - вот лишь часть наград Максима Никитина, бывшего сотрудника уголовного розыска МВД. Мужчина был в горячих точках, в том числе служил на Кавказе, участвовал в СВО. К маме в поселок Новокаолиновый Карталинского района он приехал в заслуженный отпуск. Там встретился с одноклассниками, пошел в местное кафе.

В кафе одноклассница Максима поссорилась с Рустамом Байжуменовым. 19-летний парень, по данным КП-Челябинск, родом из соседнего села Михайловка. Но живет в Магнитогорске, где учится в педагогическом колледже. Там же он занимается ММА. Впрочем, несмотря на хорошую форму, он не постеснялся распустить кулаки. Сначала, по словам очевидцев, в отношении знакомой Максима, которую схватил и начал таскать за волосы. Ветерана такое зрелище возмутило. Он вступился за женщину.

Страницу ВКонтакте Байжуминов уже удалил. Фото: Соцсети

Еще один мужчина попытался развести участников конфликта. Жены Максима там не было, она ссылается на слова свидетелей, которые говорят: Байжуменов цинично отозвался о ветеранском статусе Никитина, после чего нанес удар точно в горло. Настоящий боец упал, ударился головой о тротуарную плитку и потерял сознание. Люди попытались привести его в чувства, вызвали скорую. Через два дня Максим Никитин умер, не приходя в сознание. У него осталась жена и трое детей, двое из которых – малолетние.

Неделю продолжал тренировки

После смерти Максима, по словам его жены, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. – причинение смерти по неосторожности. Не понятно, почему неосторожностью посчитали целенаправленный удар пьяного тренированного человека в горло. Но максимальное наказание по этой статье – всего два года лишения свободы.

– Я знаю, что он не был задержан, продолжал свои тренировки. Я сомневаюсь, что его искали – нам в полиции сообщили, что по этой статье не задерживают, – рассказала супруга Максима Марина.

Родственники начали переживать, что правосудие не наступит, а Байжуменов отделается мягким наказанием или вообще условным сроком. Тогда о ситуации и своих опасениях они написали в социальных сетях. Следом ушло обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. На следующий день подозреваемого задержали.

– Как верно заметили в комментариях, странное «задержание» убийцы. Идет вразвалочку, разве что дверь не с ноги открывает, – прокомментировал видео с задержанием в своем телеграм-канале на 244 тыс. подписчиков блогер Сергей Колясников.

Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Обвинение теперь планируют выдвинуть ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по которой Байжуменов может лишиться свободы на срок до 15 лет. Сегодня в Карталинском суде для него изберут меру пресечения. Обвинение будет настаивать на заключении бойца под стражу.

Ранее в Челябинской области убили мобилизованного Антона Чашкина. История похожа – Антон приехал в отпуск в родную Юрюзань. Отдыхал в баре, где поспорил с мигрантом. Второго возмутил сам факт участия Чашкина в СВО, за что он нанес подлый удар южноуральцу. Мужчина упал, ударился головой о ступеньки и впоследствии умер. Убийцу сразу объявили в розыск, но так и не задержали.

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