«Теперь боится выходить из дома»: стая собак покусала ребенка, пока их хозяйка просто смотрела на этот ужас

Теперь девочка боится собак и даже не выходит из дома. Фото: из соцсетей

Прошлым вечером девятилетняя Саша гуляла на детской площадке со своим другом. Когда мальчик куда-то убежал, Саша отошла на несколько метров, посмотреть, где он. Девочка даже не догадывалась, какой ужас ее ждет.

– Навстречу ей шла женщина, которую окружали пять здоровых собак. Когда собаки поравнялись с моим ребенком , они начали лаять на нее и окружили, – передает слова дочери и свидетелей Екатерина Узелкова, мама Саши.

На агрессивных собаках не было ни намордников, ни поводков. Две из них набросились на школьницу и успели ее потрепать.

– Ребенок пострадал в большей степени морально. У нее была истерика, пришлось отпаивать ромашкой, чтобы успокоилась. Задета коленка, на ягодице разорвана кожа и синяк на половину попы. Теперь у меня ребенок из дома боится выходить. Про боязнь к собакам я вообще молчу, – рассказывает КП-Челябинск Екатерина.

Саша вспоминает все это с ужасом. Говорит, что руками не махала и к собакам не лезла. То же самое повторяют и те, кто видел, как все произошло. Маме девочки тоже эти воспоминания даются непросто: так испугалась, когда услышала крик дочери.

– Когда ребенка кусали собаки она даже не помогла ей, не шугнула их. Просто стояла и смотрела, как они кусают дочку. Уже потом, когда Саша начала кричать во весь голос, она подошла и начала их отгонять Когда я подошла и начала выяснять что случилось , хозяйка собак не проявила никакого чувства вины, она мне еще говорила, что я животных не люблю и хочу убить ее собак. Мол, ребенок же жив. Я вызвала полицию, а эта дама попыталась уйти. Но я, конечно же, не дала ей этого сделать.

Участковый увел нерадивую хозяйку собак. А Екатерина с дочерью срочно поехали в травмпункт – ведь девочку успели покусать две огромных собаки.

– Потом я созвонилась с участковым, он мне сказал, что сегодня со мной свяжутся сотрудники ПДН и опросят ребенка. А уже потом я смогу написать заявление, но вот прошел весь день и со мной так никто и не связался, – признается Екатерина.

В пресс-службе полиции Магнитогорска отметили, что заявление зарегистрировано. Уже опросили владельца собак. Сейчас пытаются восстановить, что произошло в тот вечер.

Сейчас Саша сидит дома и пытается прийти в себя. Ей уже поставили первую прививку от бешенства, впереди еще пять.

Что известно о хозяйке собак

Эту женщину знает и даже побаивается весь район. Она живет в саду вместе с пятью большими дворовыми собаками.

– Когда она ходит за покупками, все эти собаки ходят с ней без намордников и поводков. Просто бегут рядом или немного поодаль, кто куда разбежится, – рассказывает Екатерина.

Собаки даже в магазин с ней заходят! Покупатели и продавцы ругаются, а горе-хозяйка только пожимает плечами говорит: «Вы просто не любите собак».

Говорят, это не первая история – раньше эти собаки уже нападали на человека:

– Эти же собаки набросились на мою знакомую женщину, которая просто проходила мимо. Поскольку была зима, только пуховик порвали. Женщина никуда не стала обращаться по этому поводу.

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