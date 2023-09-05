Остался никому ненужным: одинокий пес несколько дней сидел в подъезде и ждал хозяина, погибшего в пожаре

Грей уже уехал в новый дом. Фото: из соцсетей

Голубоглазый Грей почти неделю ночевал в подъезде. Ел то, чем делились соседи и пытался найти своего хозяина. Всю жизнь красавец хаски прожил с ним, но потом случился страшный пожар. Мужчина погиб, а пес чудом выжил и остался один. КП-Челябинск узнала, как пес пережил трагедию и нашел новый дом.

После пожара остался один

Ночью 30 августа в одной из девятиэтажек Магнитогорска начался пожар. Загорелись вещи в квартире на 5 этаже. Сотрудники МЧС вывели на улицу соседей, но владельца квартиры спасти не успели – он надышался дымом и погиб. А его пес каким-то чудом уцелел.

Когда пожарные разъехались, никто и не заметил в суматохе одинокого хаски.

– Я до пожара не видела ни собаку, ни хозяина. Зато муж видел их, говорит, что мужчина был положительный, – рассказывает КП-Челябинск Алина Горбачева, соседка погибшего. – Уже на следующий день после пожара я возвращалась с работы, вошла в подъезд, а меня собакен встречает, хвостиком машет. Я еще тогда подумала: «Где хозяин?». На следующий день я узнала от мужа, что это собака погибшего соседа, и она бегает в подъезде. Он сказал, что собака голодная – желудок к спине прилипает.

Алина не смогла оставить собаку голодной. Сложила в пакет часть еды, которую приготовила для своей собаки, и выставила в подъезд.

Грея кормили и поили соседи. Фото: из соцсетей

– Сперва нюхал, но не ел, может, боялся. Я достала куриную кость и дала ему, он с удовольствием взял ее. Пошла ему за водой, когда пришла, он вовсю ел уже, – делится Алина.

Как оказалось, за собакой ухаживала еще одна соседка. К себе ни одна из них не могла взять животное: у каждой в квартире по собаке, а у Алины еще и кошка.

– Эта соседка рассказывала, что Грей постоянно искал своего хозяина, не сидел на одном месте долго. Ей брат погибшего звонил и просил придержать, а сам пропал потом, – рассказывает Алина.

Грей - очень дружелюбный пес. Фото: из соцсетей

Новый дом для Грея

Женщина поняла, что надо брать судьбу Грея в свои руки. Сделала пару фотографий и выложила в местные сообщества в ВКонтакте. Признается, писали много, но почти все не по делу. Одна пара даже приезжала, но Грей в этот момент ушел.

– Вечером мне написала девушка, рассказала, что у них свой дом и уже был хаски. У них есть вольер, а зимой он будет жить в доме. Они очень быстро приехали и недолго пообщались с Греем, он махал им хвостиком. Парень взял Грея на руки и понес в машину. Сказал, не переживать, мол, все с ним будет хорошо. Я попросила, чтобы они периодически высылали фото. И первое они прислали уже из машины, – делится Алина.

Мы попытались связаться с новыми хозяевами Грея (это имя ему дал еще погибший хозяин), но ответа пока не получили. Однако, девушка уже успела опубликовать фото со счастливым Греем, который спокойно лежал и улыбался во время поездки.

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