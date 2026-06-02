Дождь, Смол и смысл: журналисты зарядились новыми знаниями на «Медиафесте»

Делегация КП-Челябинск Фото: Илья БАРХАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый день редакция «Комсомольской правды — Челябинск» трудится, чтобы жители Челябинской и Курганской областей были в курсе главных событий. Работать журналистом — значит не только вовремя среагировать на человеческую историю, но и остаться к ней неравнодушным до самого конца. Делегация от «Комсомолки» в последние выходные мая отправилась на фестиваль-конкурс для СМИ «Медиафест», чтобы получить новые знания и бесценный опыт. Как это было — читайте в репортаже нашего корреспондента.

Не упустили возможность сфотографироваться с губернатором. Фото: Марина Лапина, Медиафест Южный Урал/ vk.com

Проливной дождь и разговор с губернатором

В этом году традиционный «Медиафест» проходил недалеко от Чебаркуля, на курорте «Утес». До места добирались дружно на больших автобусах — как будто в детский лагерь едешь со всеми этими взрослыми дядями и тетями. Весенний день хмуро осмотрел всех наших коллег из других СМИ и решил, что без дождя не обойтись. Так что наслаждаться выступлениями чудесных творческих коллективов на открытии фестиваля пришлось под зонтиками.

После спасались от стихии в огромном зале, где главным спикером стал губернатор Алексей Текслер. Основной темой обсуждения стала подготовка Челябинска к принятию «титула» культурной столицы. Глава региона ответил на вопросы директора «Комсомольской правды — Челябинск» Екатерины Парфеновой о том, как сохранить богатую природу Южного Урала при наплыве туристов и рассказал о своем любимом месте отдыха.

«Мы живем как врачи»

«Медиафест» — букет из бесед с коллегами из разных регионов, обмена опытом и, самое главное, лекций с именитыми представителями журналистского сообщества. Автора этих строк больше всего впечатлила беседа с Александром Смолом. Вы наверняка его видели на Первом канале, этот обаятельный мужчина родом из Красноярска ведет программы «Видели видео» и «Антифейк». Вот немного интересных историй, которые рассказал ведущий:

— Журналисты как врачи. Невозможно работать в наших сферах полностью не погружаясь в них. Поэтому многие журналисты балансируют между семьей и работой, причем не всегда удачно.

Автор статьи с Александром Смолом Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

— Нужно вступать в контакт, а не в конфликт. Когда-то, еще живя в Красноярске, я сидел на балконе своей квартиры. Внезапно в окно залетел чайный пакетик. Оправившись от шока, я отправился к своим соседям, матерым таким гопникам, которые уже не раз попадались на запуливании мусора в окна. Они, естественно, все отрицали. Тогда на следующий день, дождавшись вечера, я купил пива, и, снова придя к парням, искренне поблагодарил их, что сегодня они не мусорили. Вручил ошалевшим соседям бутылки и отправился домой. После этого залетные чайные пакетики меня ни разу не беспокоили, а соседи были настоящими душками, постоянно предлагавшими «решить любые проблемы».

Это не было похоже на лекцию в университете, Александр рассказывал свои истории, где-то смешные, где-то — трогательные, но максимально живые.

— Нужно взять проблему, осветить ее и решить. В этом отличие журналистики от наблюдения, — подытожил ведущий. Хочется, чтобы эти слова вошли в плоть и кровь каждого журналиста нашей области. Чтобы вдохновившись «Медиафестом» не просто глаголом жечь сердца людей, а иметь возможность помогать и доводить дело до конца.

«Медиафест» проходит ежегодно в мае. Напомним, в прошлый раз гостем фестиваля стал шеф-редактор «Комсомолки» Евгений Сазонов. Он рассказал, как вернуться из экстремального тура с хорошим репортажем.

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