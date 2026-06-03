«Это мощный эмоциональный опыт»: в Челябинске растет число партнерских родов. Кого можно взять в роддом

На роды можно взять только одного партнера. Фото: DS Tkachuk/Shutterstock/Fotodom

Число партнерских родов в роддомах Челябинска доходит до 70%. Об этом рассказала КП-Челябинск заведующая отделением новорожденных клиники ЮУГМУ, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук Елена Петрашева.

— 10 лет назад это были единичные случаи, и мы относились настороженно — тогда казалось, что партнер может нам мешать.

Сейчас врачи работают с треугольником «мать — отец — ребенок». Как показывает практика, многие мужчины глубоко вовлечены в процесс: вместе с женами ходят на курсы для будущих родителей, во время родов поддерживают, помогают обезболить схватки и даже перерезают пуповину новорожденному.

— Это мощный эмоциональный опыт, который укрепляет семью. Я видела слезы радости у многих мужчин, — рассказала Елена Петрашева в программе «Такая наука» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Партнер может находиться после родов или кесарева сечения вместе с мамой в семейной палате до момента выписки (еще два года назад этого не было). Также мы выкладываем малыша к папе на грудь, обеспечиваем контакт «кожа к коже».

Елена Петрашева (слева) и ведущая программы «Такая наука» Анна Таскаева Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Партнер — это не обязательно муж. Жизненные ситуации бывают разные, а мужчины (а порой и сами женщины) не всегда готовы. В этом вопросе необходимо достигнуть полного взаимопонимания. На роды можно взять подругу, сестру, маму или доулу — но только одного человека. Эта услуга в роддомах бесплатная.

Что необходимо для присутствия партнера при родах уточняйте в выбранном роддоме заранее.

Партнерские роды: от экзотики к норме

— Партнерские роды в современном виде начались на Западе еще в 1960-х годах. Акушеры заметили: когда рядом близкий человек — женщина спокойнее, меньше просит обезболивание и быстрее рожает, — рассказала Елена Петрашева. — В Россию этот тренд пришел в 1990-е. Первые смельчаки были единичны. В 2008 году в некоторых роддомах насчитывалось лишь 3–8% партнерских родов. Сейчас это уже не мода. Это осознанный выбор пар, которые хотят пройти через таинство рождения вместе.

Хотите узнать о личном опыте партнерских родов? Такая история у нас есть!

Несколько лет назад заместитель редактор КП-Челябинск Алена Мызгина родила долгожданную дочку Александру. Это были первые роды, которых она ждала и… боялась. Поэтому сразу заявила мужу, что рожать они идут вместе. Но все получилось совсем по-другому. И эти волнительные 12 часов родов рядом с ней провела подруга – мать двоих детей Светлана Уфимцева. Мы опубликовали их рассказ. Спойлер: после этого Светлана родила третьего!

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