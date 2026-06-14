Фото: пресс-служба Администрации Челябинска.

Челябинск 14 июня накрыл сильный ливень — за короткое время выпало столько осадков, что ливневки на северо-западе города не справились. Дороги оказались подтоплены.

Последствия ливня в Челябинске 14 июня: фото

Особенно сильно затопило улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. А «Атландтида», где быстро образовались огромные лужи, оправдала свое название. Очевидцы активно делились снимками в соцсетях.

— Там воды по колено, машины застревали, — рассказал редакции читатель КП-Челябинск.

Фото: пресс-служба Администрации Челябинска.

В мэрии города сообщили, что бригады МКУ «ЭВИС» уже выехали на все проблемные точки.

— Специалисты проверяют ливневки и, при необходимости, расчищают дождеприемные решетки от намытого мусора, — добавили в пресс-службе администрации.

Движение троллейбусов по улице Братьев Кашириных уже возобновили — сейчас вода практически ушла с проезжей части. Однако водителей все равно просят не пытаться проезжать по зонам подтоплений. Если жители заметили проблемные участки, круглосуточная диспетчерская служба принимает заявки по телефону 727-46-26.

Напомним, что ремонт улицы Братьев Кашириных ведется до сих пор. Работы проходят на участке от улицы Чичерина до Молодогвардейцев. Как ранее сообщали в пресс-службе мэрии, реконструкция должна завершиться в конце августа 2026 года.

Фото: пресс-служба Администрации Челябинска.

Прогноз погоды в Челябинске: ожидаются ливни и град

Синоптики предупреждали о непогоде челябинцев заранее. В региональном гидрометцентре прогнозировали сильные ливни и даже град. Горожане получили предупреждения по СМС: «Сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются на территории Челябинской области до конца суток 14 июня». Кстати, в Еткульском округе град накануне побил будущий урожай садоводов. Житель переживают, что молодые растения после такого уже не восстановятся.

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