В Челябинской области разделятся должности губернатора и председателя правительства: разбираемся, что это значит

Алексей Текслер объявил о важной реформе во время обращения к депутатам Заксобрания Челябинской области. Фото: Наиль Фаттахов

В Челябинской области начнется одна из самых заметных управленческих реформ последних лет. 18 июня 2026 года губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания объявил о перестройке системы управления регионом. Впервые полномочия главы области и председателя правительства будут разделены. Чем продиктовано это решение и что это даст региону? Разбираемся вместе.

В своем обращении Алексей Текслер пояснил, что решение связано с необходимостью уделять больше внимания политическому и стратегическому управлению, а также вопросам безопасности.

– Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительств региона будут разделены.

До этого момента Текслер совмещал сразу две роли: политического лидера и «главного хозяйственника» области. Такая модель помогла ему выстроить управленческую вертикаль и взять под контроль ключевые процессы. Но время «ручного управления» завершено.

Впрочем, идея разделения должностей не нова. Эксперты обсуждали возможность появления в Челябинской области отдельного главы правительства еще в первый губернаторский срок Текслера. Однако тогда регион находился в стадии активной перестройки управленческой системы: формировались новые муниципальные команды, выстраивалась вертикаль власти, уточнялись полномочия министерств и ведомств. В этих условиях сохранение единой модели управления позволяло быстрее принимать решения и обеспечивать четкий контроль над процессами.

Теперь, по оценке наблюдателей, этап настройки системы фактически завершен. Муниципальная и региональная управленческая архитектура стабилизирована, а ключевые механизмы взаимодействия между уровнями власти выстроены. На этом фоне переход к двухуровневой модели выглядит логичным продолжением реформ, направленных на повышение эффективности управления.

Согласно новой конфигурации, в регионе будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области. На него планируется возложить всю текущую административно-экономическую работу: исполнение бюджета, реализацию государственных программ и координацию исполнения поручений губернатора. Сам Алексей Текслер при этом сосредоточится на определении стратегических приоритетов развития региона, взаимодействии с федеральным центром, вопросах региональной безопасности и коммуникации с жителями.

Таким образом, будет разделена политическая и исполнительная функции, когда глава региона будет формировать общую повестку и задавать направления развития, а председатель правительства обеспечит практическую реализацию поставленных задач. Такой подход позволит снизить нагрузку на руководителя региона и одновременно повысит персональную ответственность управленческого блока за конкретные результаты.

Важным элементом реформы станет необходимость внесения изменений в Устав Челябинской области.

— Законопроект будет внесен незамедлительно по окончании обращения, — уточнил Алексей Текслер, и порекомендовал депутатам поддержать поправки.

Само обращение губернатора к Заксобранию оказалось содержательным и затронуло широкий круг вопросов развития региона. В нем были обозначены как социальные и инфраструктурные приоритеты, так и конкретные проекты ближайшего будущего. На мероприятии присутствовали депутаты, представители бизнеса, общественных организаций, духовенства и руководители различных ведомств – всего около трехсот человек.

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