Фото: Наиль ФАТТАХОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к депутатам Законодательного собрания региона. В этом году обращение состоялось не в концертном зале «Таганай», а в Законодательном собрании.

— Уже традиционно мы собираемся с вами, чтобы подвести итоги совместной работы, определить планы развития региона на будущее. Сегодня мы вместе со всей страной живём и работаем в условиях новых вызовов и меняющихся угроз. Они требуют от нас постоянной концентрации и полной консолидации усилий. И конечно, как в любое рубежное время в истории нашей страны, сегодня проверяется на прочность наше единство, — отметил в начале выступления Алексей Текслер.

В своей речи губернатор рассказал о достижениях и планах практически по всем сферам жизни региона: от поддержки бойцов СВО до благоустройства. Среди важных заявлений — занятия в воссозданном танковом училище начнутся 1 сентября, межуниверситетский кампус получит название «Южный Урал». Кроме того, в Челябинской области разделят полномочия губернатора и главы правительства.

— Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительств региона будут разделены.

Председатель будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию госпрограмм, а также решать, как воплотить в жизнь поручения губернатора.

Помимо парламентариев, гостями церемонии традиционно стали представители бизнеса, общественники, главы ведомств, духовенство и другие вип-гости. Всего около 300 человек.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

По традиции на обращение губернатора приглашают не только корреспондентов, но руководителей СМИ. На торжественной церемонии была директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

Министр молодежи Юрий Болдырев был в приподнятом настроении.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Глава Челябинска Алексей Лошкин внимательно слушал обращение.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

У экс-главы Челябинска, сенатора Наталье Котовой — новый образ.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

Депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков активно здоровался с коллегами.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

Председатель Совета регионального отделения «Движения первых», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Светлана Буравова приветствовала секретаря челябинской епархии Игоря Шестакова.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На торжественную церемонию прибыл и новый атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Бывший депутат Законодательного собрания Алексей Денисенко, на которого недавно напали бродячие собаки, уже в порядке. Сегодня он оделся в «тотальный черный».

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

С травмированной рукой пришел депутат Максим Гулин. Надеемся, что это не происки оппонентов.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Министр международного и межрегионального сотрудничества региона Дмитрий Глухарев продолжал решать важные вопросы.

Фото: Наиль ФАТТАХОВ

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Обращение продлилось чуть меньше часа.

— Друзья, сегодня как никогда важно сохранять единство, ответственность и понимание общей цели. Именно сплоченность всегда помогала нашей стране проходить через самые трудные, сложные испытания. Плечом к плечу и локоть к локтю. Только так. Именно поэтому «Год единства народов России» для нас — не просто символ. Единство мы ежедневно видим в жизни региона, в наших людях. И безусловно, всех нас объединяет главная цель – достижение Победы, защита нашей страны, достойное будущее России и Челябинской области и, значит, наших жителей. Нам это по силам. Вместе мы Победим! Спасибо! Успехов! — отметил в заключении Алексей Текслер.