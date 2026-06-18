Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к депутатам Законодательного собрания региона. В этом году обращение состоялось не в концертном зале «Таганай», а в Законодательном собрании.
— Уже традиционно мы собираемся с вами, чтобы подвести итоги совместной работы, определить планы развития региона на будущее. Сегодня мы вместе со всей страной живём и работаем в условиях новых вызовов и меняющихся угроз. Они требуют от нас постоянной концентрации и полной консолидации усилий. И конечно, как в любое рубежное время в истории нашей страны, сегодня проверяется на прочность наше единство, — отметил в начале выступления Алексей Текслер.
В своей речи губернатор рассказал о достижениях и планах практически по всем сферам жизни региона: от поддержки бойцов СВО до благоустройства. Среди важных заявлений — занятия в воссозданном танковом училище начнутся 1 сентября, межуниверситетский кампус получит название «Южный Урал». Кроме того, в Челябинской области разделят полномочия губернатора и главы правительства.
— Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительств региона будут разделены.
Председатель будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию госпрограмм, а также решать, как воплотить в жизнь поручения губернатора.
Помимо парламентариев, гостями церемонии традиционно стали представители бизнеса, общественники, главы ведомств, духовенство и другие вип-гости. Всего около 300 человек.
По традиции на обращение губернатора приглашают не только корреспондентов, но руководителей СМИ. На торжественной церемонии была директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.
Министр молодежи Юрий Болдырев был в приподнятом настроении.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Глава Челябинска Алексей Лошкин внимательно слушал обращение.
У экс-главы Челябинска, сенатора Наталье Котовой — новый образ.
Депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков активно здоровался с коллегами.
Председатель Совета регионального отделения «Движения первых», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Светлана Буравова приветствовала секретаря челябинской епархии Игоря Шестакова.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
На торжественную церемонию прибыл и новый атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Бывший депутат Законодательного собрания Алексей Денисенко, на которого недавно напали бродячие собаки, уже в порядке. Сегодня он оделся в «тотальный черный».
С травмированной рукой пришел депутат Максим Гулин. Надеемся, что это не происки оппонентов.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Министр международного и межрегионального сотрудничества региона Дмитрий Глухарев продолжал решать важные вопросы.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Обращение продлилось чуть меньше часа.
— Друзья, сегодня как никогда важно сохранять единство, ответственность и понимание общей цели. Именно сплоченность всегда помогала нашей стране проходить через самые трудные, сложные испытания. Плечом к плечу и локоть к локтю. Только так. Именно поэтому «Год единства народов России» для нас — не просто символ. Единство мы ежедневно видим в жизни региона, в наших людях. И безусловно, всех нас объединяет главная цель – достижение Победы, защита нашей страны, достойное будущее России и Челябинской области и, значит, наших жителей. Нам это по силам. Вместе мы Победим! Спасибо! Успехов! — отметил в заключении Алексей Текслер.