«Щелкнул переключатель — закрыт целый пласт жизни»: колдун Артем Бесов рассказал о победе, хейте и внутреннем кодексе черного мага

Артем Бесов стал победителем 25 сезона "Битвы экстрасенсов". Фото: представлено ТНТ

В начале июня колдун из Златоуста Артем Бесов стал победителем 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Ему досталась главная легендарная награда «Синяя рука». В течение всего сезона он считался главным фаворитом и одним из претендентов на победу. А после шоу признался, что участие в «Битве» перевернуло его мир: он почувствовал любовь и поддержку большого количества зрителей. В эксклюзивном интервью с КП-Челябинск Артем рассказал о своих эмоциях, отношению к хейту в свой адрес и как изменилась его жизнь после проекта.

«Закрыт не сезон, а целый пласт жизни»

– Артем, поздравляем вас с победой. Опишите ваши ощущения в момент, когда Марат Башаров объявил результаты.

– Благодарю за поздравления с победой. Эти эмоции невозможно описать до конца. Это состояние, когда ты стоишь в определенной точке и одновременно видишь весь путь, который привел тебя сюда: годы опыта, потерь, открытий, внутренних переломов.

И в момент объявления результатов ты понимаешь, что каждый из финалистов в этом сезоне по-своему силен и по-своему достоин оказаться на вершине. Но внутри все равно была спокойная уверенность — не самоуверенность, а знание, что пройденный путь не мог привести в другое место.

Эмоции были сложные: от внутреннего напряжения до полного ощущения завершенности. Когда результат прозвучал, будто щелкнул внутренний переключатель — этап закрыт. Не просто сезон, а целый пласт жизни. И в этом закрытии больше смысла, чем в самом факте победы.

В первом выпуске 25 сезона, во время отборочного тура, Артем заявлял о том, что он пришел доказать свою силу и повторить путь бывшей возлюбленной Илоны Новоселовой, которая трагически погибла в 2017 году.

– 10 лет назад я уже участвовал в кастинге «Битвы экстрасенсов», – рассказывал тогда Артем Бесов. – Искал в багажнике человека, но тогда у меня не получилось. Моя девушка не хотела, чтобы я шел на шоу. В тот день она поехала вместе со мной, и я чувствовал, что она начала колдовать и закрывать мне все пространство. При жизни, мне казалось, она была сильнее меня по способностям, но сейчас я могу сказать, что уже перерос это и стал старше по силе и энергетике.

Впрочем не всем понравилось, что Артем до сих пор упоминает погибшую девушку. В финале «Битвы экстрасенсов» Бесова отчитал другой популярный экстрасенс Александр Шепс. Он считал, что Артем пришел на проект «как вдовец Илоны». Тогда златоустовский колдун не согласился с критикой, заявив, что Шепс рассуждает как обычный хейтер.

«За хейтом стоят эмоции, которые человек не умеет прожить иначе»

– В этом сезоне было очень много хейта в ваш адрес, но несмотря на это рука оказалась именно у вас. Как вы реагировали на хейт, в том числе и на самом финале? Вас это расстраивало?

– Хейт — это всегда про того, кто его создает, а не про того, на кого он направлен. Часто за ним стоят эмоции, которые человек не умеет иначе прожить.

Многое из того, что звучало в мой адрес, не имело отношения к реальности — это были интерпретации, домыслы, иногда просто удобные мифы.

Но даже если бы вокруг было полное молчание или, наоборот, шум — мой путь бы не изменился. Этот эзотерический «ледокол» все равно идет вперед, независимо от того, пытаются ли его остановить волной слов.

Больше всего удивляет не сам негатив, а его источник — когда люди выбирают агрессию вместо понимания. Я к этому отношусь спокойно: каждый рано или поздно сталкивается с последствиями собственного отношения к миру. И я искренне желаю таким людям не потерять себя в этом шуме.

«Народная любовь для меня важнее»

– Как изменилась ваша жизнь после участия в шоу? Стало ли значительно больше внимания со стороны людей, клиентов и медиа?

– Скажем так — теперь я чаще ловлю взгляды, чем тишину. Иногда складывается ощущение, что люди специально делают вид, будто не узнают, но при этом слишком внимательно смотрят, чтобы это было правдой (улыбается).

А если говорить серьезно, внимания действительно стало заметно больше. Но для меня важнее другое — народная любовь. Это не про шум и не про цифры, а про людей, которые приходят со своими вопросами, состояниями, запросами. И я отношусь к каждому с уважением.

В ответ я получаю слова поддержки, благодарность и, пожалуй, самое ценное — искреннее человеческое тепло и доверие.

«Не все, что можно делать, нужно делать»

– Вы рассказывали, что ваш дар передался по наследству от прабабушки-колдуньи. В каком возрасте это впервые проявилось и как именно вы это ощутили?

– Принятие дара — это не момент, а процесс. Он никогда не бывает легким: это всегда сочетание внутреннего давления, осознаний и перемен, которые невозможно игнорировать.

Скорее можно сказать, что это было со мной всегда. А осознание пришло позже — когда ты уже способен назвать вещи своими именами и понять, через что проходил с самого начала.

История семьи лишь подтвердила то, что я уже чувствовал на уровне опыта.

– Вы практикуете черную магию и позиционируете себя как чернокнижника. Есть ли у вас личный кодекс или внутренние правила, которых вы строго придерживаетесь в работе?

– Со временем любой практик вырабатывает внутренние границы. Это не столько кодекс, сколько понимание последствий.

Раньше границы были гораздо шире — многое казалось допустимым просто потому, что работало. Когда ты видишь результат, появляется соблазн расширять возможности дальше и дальше.

Но со временем приходит другое понимание: не все, что можно сделать, нужно делать.

Сейчас у меня есть четкое внутреннее ощущение меры. Это не ограничение извне — это выбор внутри.

Напомним, финальная серия шоу вышла в эфир вечером 6 июня. За Артема Бесова проголосовали 173 тысячи раз – это почти 43% от всех голосов.

– Хочу сказать спасибо каждому, кто позволил испытать мне эти чувства, эти эмоции от победы. Спасибо за шанс начать жить по-новому, по-другому. Уверенности в том, что я займу первое место, не было. Все что угодно могло произойти, но зритель отдал эту победу мне. Теперь у меня три руки! Я счастлив.

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