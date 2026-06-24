«Ей настолько запудрили мозги!»: женщина подожгла свою квартиру под влиянием мошенников. Грозит ли ей за это наказание?

40-летняя женщина делала все по указке мошенников. Скрин с видео: Екатерина Мизулина / MAX

Первобытный ужас пережила 40-летняя челябинка. Женщина попала под влияние мошенников, а потом по их указке подожгла диван в своей квартире. Мучитель на том конце провода надеялся, что она уже не покинет комнаты, и похоже планировал наблюдать за всем этим по видеосвязи. Но его жертва вовремя пришла в себя и трагедии удалось избежать.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, а Следком проводит проверку из-за покушения на убийство. Но недавно в этой истории появился новый, совсем неожиданный поворот.

На одном из федеральных каналов заявили, что в ближайшее время обвинение предъявят самой пострадавшей – 40-летней Зорине. Неужели ее будут судить за порчу чужого имущества из-за пожара?

Источник КП-Челябинск сообщил, что уголовное дело в отношении Зорины возбуждено не было – ее пока ни в чем не обвиняют. Учитывается, что она была под влиянием мошенников и сама пострадала. Но ведь влияние мошенников не снимает с нее ответственности. Может ли измениться ее статус с потерпевшей на обвиняемую?

– При негативном для нее раскладе, она может быть привлечена к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества, потому что в результате пожара был причинен ущерб другим квартирам. Но все-таки я бы этот вариант расценил как крайне маловероятный, потому что в любом подобном преступлении имеет умысел на повреждение чужого имущества. Но в силу того, что женщине настолько запудрили мозги мошенники, вряд ли она имела умысел причинить себе и соседям ущерб. В моменте в силу оказываемого на нее психологического давления она в полной мере не понимала значения своих действия и не желала таких последствий. Поэтому, думаю, возбуждение в отношении нее уголовного дела маловероятно, – рассказал КП-Челябинск адвокат Александр Щербинин.

Напомним, в четверг, 18 июня, 40-летняя челябинка по указке мошенников устроила пожар в своей квартире – ей обещали, что так она получит большие страховые выплаты. Ранее мошенники забрали у нее 40 тысяч рублей. Подробности в нашей статье.

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