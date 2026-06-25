Спустя 4,5 часа в Зауралье отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявили в 12:46, отменили в 17:14 Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области отменен режим беспилотной опасности 25 июня 2026. Об этом сообщили в правительстве региона в 17:14. Напомним, его объявили в 12:46.

Напомним, режим беспилотной опасности объявлен сегодня и в Челябинской области двумя часами ранее — в 10:42, а сняли его в 15:03.

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