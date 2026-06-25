Режим беспилотной опасности отменен в Челябинской области днем 25 июня

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в правительстве региона в 15:03.

Напомним, режим беспилотной опасности объявлен 25 июня в 10:42. В ведомстве напомнили, что важно сохранять спокойствие. Также попросили быть бдительными и обращать внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя.

Тем временем в соседней Курганской области он еще не снят. В Зауралье режим беспилотной опасности объявили в 12:46.

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