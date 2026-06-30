«Не смогла выбраться сама из воды»: почему приостановили поиски рухнувшей с сапборда в бурную реку Ай туристки

Бурная река Ай не прощает ошибок. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Череда трагических случайностей обрушилась на 35-летнюю женщину. Во время сплава на сапе по бурной реке Ай она сначала зацепилась пружиной, а потом попыталась развернуться, ударилась веслом и рухнула в мутную воду. Течение стремительно уносило ее от товарищей-туристов, которые пытались ее спасти.

Весь следующий день ее искали спасатели, сотрудники МЧС и полиции. Они надеются, что женщина чудом где-то держится на плаву или смогла выбраться на берег. Но пока поиск не принес никаких результатов, поэтому отрабатываются все версии, даже самые страшные.

– Был обследован участок реки предположительного утопления, вниз по течению – до деревни Глухой остров. Общая площадь обследования – 8 км. Поиск результатов не дал, – рассказали КП-Челябинск в поисково-спасательной службе области.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Бурную и мутную реку обследовали на лодке, используя багры и кошки. А берег реки прошли пешком. С высоты территорию проверяли при помощи квадрокоптеров. 30 июня поиски упавшей в воду женщины пришлось приостановить.

– Сегодня поиски продолжаться не будут из-за сильного течения и большого уровня воды в реке. Требуется подождать спада уровня воды, – добавили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина упала в бурную реку с сап-доски около 13:00 в воскресенье, 28 июня. После первой публикации в редакцию КП-Челябинск написал подписчик, который был на реке Ай в тот день.

– Сам там сплавлялся. Те, кто был на сапборде, вроде бы были не в жилетах, но в касках, – написал наш читатель Семен.

Правда ли это, предстоит разобраться следователям. После падения женщины в воду и ее исчезновения СК Челябинской области возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что для туристической группы из 15 человек организовал сплав и предоставил оборудование индивидуальный предприниматель.

– По предварительным данным, во время прохождения маршрута женщина отбилась от группы, после чего, предположительно, ее сапборд перевернулся. Пострадавшая упала в воду, была унесена течением и не смогла самостоятельно выбраться на поверхность, – объяснили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее унесло быстрое течение»: женщина упала с сапборда в бурную реку, больше суток ее ищут в мутной воде

Отбилась от группы: пропавшую на сплаве по реке Ай туристку ищут с помощью квадрокоптеров

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.