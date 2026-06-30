Две сотни, звонок маме и мечта о ветеринарии: как челябинка Ульяна, которая не верила в чудеса, покорила ЕГЭ

Ульяна планирует поступать в вуз в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Булатов, героя публикации

Никаких лайфхаков, никаких секретов. Только любовь к предметам, благодарность учителям и один звонок маме, который запомнится навсегда. Выпускница челябинского лицея №35 Ульяна Угольникова сдала ЕГЭ по химии и биологии на 100 баллов и теперь готовится стать ветеринаром.

Когда Ульяна Угольникова готовилась к экзаменам, она не искала волшебных решений.

— Не сказала бы, что у меня были какие-то лайфхаки или секреты, разве что не уделять слишком много времени тем предметам, которые ты не сдаешь. Школьная программа существует и достаточно требует, поэтому важно в ней не заблудиться. А так главный секрет — качественно учиться и любить свои предметы, — говорит она.

Девушка занималась в онлайн-школе, но всегда подчеркивала роль школьных наставников.

— Конечно, свою роль в моем результате сыграли и школьные учителя лицея №35, — признается Ульяна.

Первым экзаменом стала химия — именно перед ней девушка волновалась больше всего, потом страх ушел. Биологию сдавала последней, и там мысли крутились вокруг скорого финиша.

— Думала, скоро все закончится, и я буду свободна, — вспоминает она.

С небольшими переживаниями Ульяна справлялась просто — переключалась на любимые дела. Сто баллов по химии она ждала — этот предмет всегда давался легко, и девушка знала, что способна на максимум.

— Я ожидала получить 100 баллов по химии, она всегда мне легко давалась, и я знала, что способна получить максимальный балл. Поэтому итоги у меня не вызвали бурной реакции, в отличие от биологии. Я никогда не думала, что могу получить 100 по биологии, для меня это была недосягаемая вершина. После экзамена я была уверена в своих ответах, но все равно не рассчитывала на максимальный балл, поэтому, когда я увидела свои результаты, то не могла поверить, что это по-настоящему.

И вот — два максимума. Биология стала для нее настоящим чудом, хотя ответы она знала хорошо.

Первой после результатов по биологии Ульяна позвонила маме.

— Так совпало, что она работает учителем в той же школе и в тот момент была на выпускном 9-х классов вместе с моей учительницей по биологии. Они были очень рады и по очереди поздравляли меня с моими баллами. А результаты по химии мы смотрели с мамой дома, поэтому первый звонок был с моей классной руководительницей, она меня поздравила и сказала, что я молодец.

Выбор вуза Ульяна сделала несколько лет назад и не сомневалась:

— Я планирую поступать в Санкт-Петербург в СПбГУВМ на факультет «Ветеринария». С вузом и специальностью я определилась еще несколько лет назад, и все это время упорно шла к своей цели.

А мечта у нее простая и глубокая:

— Моя мечта — всегда оставаться хорошим человеком и достигать своих целей, какими бы они ни были. Сложно сказать, кем я себя вижу через 10 лет. Наверное, хорошим специалистом, который продолжает совершенствоваться, в своей сфере. Хочется видеть себя достойным человеком, рядом с которым верные друзья.

Ульяна Угольникова доказала: для максимума не нужны хитрости. Нужно любить свое дело, помнить о тех, кто помог, и верить в себя — даже если вершина кажется недосягаемой. А еще — не забывать звонить маме, потому что ее радость — главная награда.

Ранее КП-Челябинск уже рассказывала о двух лучших выпускниках региона - Алисе Богомоловой и Егоре Ламзине, которые тоже получили максимальные результаты сразу по двум предметам. Всего в Челябинской области в этом году восемь школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов.

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