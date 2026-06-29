Кадр с видео: Помощь животным "ТВОРИ ДОБРО" г. Троицк / ВКонтакте

Медведь Степан десять лет жил в тесной клетке, которую в последнее время даже не убирали – хозяин пропал на спецоперации, а ухаживающая за косолапым женщина не могла это сделать чисто физически. Тогда на помощь пришли местные волонтеры. Они не только помогали его прокормить, но и нашли для мишки новый дом.

Уже несколько месяцев Степа живет свою лучшую жизнь: купается в бассейне, вкусно ест, лакомится ягодами и много играет в новеньком просторном вольере. Спасители о нем, конечно же, не забывают. Одна из женщин-волонтеров недавно побывала у Степана в гостях и привезла ему вкусный «привет» из родного города.

– Передали рыбий жир, который ему сейчас очень нужен, сухофрукты и груши, которые он очень любит – это видно на видео! В новом доме Степа реально счастлив. И даже его активная и нетипичная линька не портит ему настроения! – рассказали в волонтерской группе помощи животным «Твори добро» из города Троицк.

Спасители Степана подчеркнули, что сейчас он очень подвижный и энергичный. И за новую жизнь медведя они благодарят руководителя экопарка Анну Осипову и всех, кто был причастен к спасению их косолапого друга.

Спасители медведя Степы из Троицка побывали у него в гостях

К слову, сам Степа с интересом рассматривал улыбающуюся ему спасительницу, красовался перед ней и, конечно же, сразу отведал вкусную грушу!

История Степана потрясла многих в апреле 2026 года. Люди забили тревогу о состоянии медведя, ведь его бывший хозяин пропал на СВО, а ухаживала за Степаном пожилая женщина. Тогда медведя удалось перевезти в экопарк, при этом старую тесную клетку пришлось буквально вскрывать, чтобы освободить животное. Известный ветеринар Карен Даллакян рассказывает, что при должном уходе у Степана впереди долгая жизнь – лет 30, а то и больше.

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