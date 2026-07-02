«Бог забирает лучших»: близкие простились с молодой красавицей, погибшей в страшной аварии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Страшная авария в воскресный вечер унесла жизнь молодой красавицы. 28 июня на трассе «Южноуральск – Магнитогорск» все произошло буквально за считанные секунды. Автомобиль Hyundai внезапно выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «четыркой», за рулем которой находилась 23-летняя Анна. У девушки не было шансов среагировать – удар пришелся внезапно и с такой силой, что обе машины отбросило, а иномарка махом вспыхнула огнем.

Hyundai Accent загорелась от удара. Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

Пламя быстро охватило автомобиль, превратив трассу в место ужасной трагедии. Анна погибла на месте. Ее близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. 2 июля девушку проводили в последний путь.

В социальных сетях родные и друзья оставляют слова скорби и памяти.

– Оборвалась твоя жизнь. Наш ангелочек, ты будешь всегда в наших сердцах. Жизнь вроде только началась у тебя, была всегда жизнерадостная. Спасибо, что была с нами.

– Ей бы еще жить и жить, радоваться каждому дню, любить и мечтать. Но судьба распорядился слишком жестоко. Не хватает слов, чтобы описать ту боль, которую мы все сейчас чувствуем. Огромное горе для всех нас. Говорят, Бог забирает лучших, и ты действительно была лучшей — чуткой, искренней, настоящей. Твой земной путь оказался слишком коротким, но ты успела оставить глубокий след в душе каждого, кто тебя знал. Спи спокойно, дорогая. Ты навсегда с нами.

Авария произошла в Пластовском районе Челябинской области. В иномарке находилось двое молодых людей. 19-летний водитель получил ушибы и ссадины. Его пассажир, 18-летний парень, погиб по дороге в больницу в машине скорой помощи. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух человек. Проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства трагедии. Максимальное наказание, которое грозит 19-летнему водителю иномарки, согласно уголовного кодекса – лишение свободы до 7 лет.

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