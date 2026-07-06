Павильон Челябинской области на выставке «Иннопром-2026». Фото: КП-Челябинск.

В Екатеринбурге сегодня, 6 июля, первый день работает международная промышленная выставка «Иннопром-2026». На ней представлены технологии и продукты сотен компаний из 24 регионов России. У Челябинской области — один из самых больших павильнонов на выставке. Его осмотрела делегация КП-Челябинск — коллеги узнали о самых передовых разработках южноуральских промышленных предприятий.

Павильон Челябинской области на выставке «Иннопром-2026». Фото: КП-Челябинск.

В фокусе презентации региональных инноваций — робототехника, беспилотные системы, искусственный интеллект и технологии охраны окружающей среды. Завод «ДСТ-Урал» привез на «Иннопром» бульдозер, который имеет автономное управление и предназначен для работы в сложных и опасных условиях.

— Система сканирует поверхность и техника двигается без непосредственного управления оператором, по заданным параметрам. Участие человека здесь минимально, один оператор может контролировать работу сразу нескольких единиц техники. Созданное нами решение позволяет модернизировать таким образом любую технику нашего производства: и бульдозеры, и самосвалы, и катки. В этом году это решение пойдет в серию, — рассказал КП-Челябинск представитель «ДСТ-Урал» Платон Генин.

Автономный бульдозер от «ДСТ-Урал» способен работать при минимальном вмешательстве человека. Фото: КП-Челябинск.

Группа компаний inSmart демонстрирует на выставке IoT-модули отечественного производства, которые позволяют сделать «умным» любое устройство или продукт: от датчиков, приборов учета и контроллеров до медицинского оборудования, спортивных гаджетов и элементов промышленной автоматизации. Технология весьма востребована: компания уже получила предзаказ на 10 тысяч таких модулей.

Директор по развитию компании inSmart Алексей Усков. Фото: КП-Челябинск.

— Если нужно чем-то управлять удаленно или вести мониторинг, то IoT-модули нам в этом помогают. Прежде мы использовали модули зарубежного производства, но за последнее время их стоимость колоссально выросла. Таким образом, мы избавляемся от зависимости от импортных решений, — рассказал КП-Челябинск директор по развитию компании Алексей Усков.

На полях «Иннопрома» компания inSmart заключила соглашение с правительством Челябинской области о поддержке проекта по локализации и расширению производства «умных» модулей. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, на производстве будут созданы 40 высокотехнологичных рабочих мест.

Плоды совместной работы представили на «Иннопроме» Челябинский государственный университет и компания ЧВЦМ. Совместно с учеными компания создала вертикально-фрезерный металлообработывающий центр с ЧПУ.

Совместную разработку на выставке представили ЧелГУ и компания ЧВЦМ. Фото: КП-Челябинск.

— В работе мы использовали новейшие математические модели, которые позволяют повысить точность обработки. ПО здесь полностью автономно и не использует зарубежные аналоги. Также мы заложили возможность экономии на программировании серводвигателей, поскольку G-код, «язык» станка формируется непосредственно внутри системы ЧПУ, а не отдельно, — отмечает научный руководитель проекта Марина Плеханова.

Ожидается, что разработка найдет применение в отраслях машиностроения, где требуется особо высокая точность обработки деталей, например, в авиационной промышленности.

Впервые в выставке «Иннопром» принимает участие Ассоциация приборостроительных компаний Челябинской области. Один из ее участников — компания «ИТеК ББМВ». У себя на стенде компания показала многозонные датчики температуры, которые можно использовать в емкостях различного назначения: промышленных резервуарах, реакторах НПЗ.

Емкостные датчики от «ИТеК ББМВ» уже применяются на российских НПЗ. Фото: КП-Челябинск.

Заместитель директора группы компаний «ИТеК ББМВ» по маркетингу и развитию Александра Родионова пояснила, что ранее такое оборудование также было исключительно иностранного производства, но сегодня созданы отечественные аналоги, приспособленные для работы в условиях российского климата. Челябинские датчики уже выпускаются серийно и применяются на нефтегазовых предприятиях Ленинградской области и Республики Башкортостан.

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