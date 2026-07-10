«Малыши осторожны, но тянутся к добрым рукам»: пятеро щенков живут среди руин в разрушенном бараке. Волонтеры ищут для хвостатых новый дом

Находиться в здании опасно – оно в любой момент может обрушиться. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

Пенсионерка из Челябинска во время прогулки услышала жалобный скулеж, доносившийся из расселенного аварийного барака. Женщина зашла внутрь здания и обнаружила шестерых двухмесячных щенков. Строение, в котором родились животные, давно признано опасным — его расселили. Однако барак после этого стал местом притяжения для бездомных собак. Как рассказали волонтеры, мать щенков несколько раз пытались отловить, но безуспешно: руины, заборы и кусты вокруг помещения мешают специалистам к ней подобраться. И вот теперь, с появлением щенков, забот прибавилось не только им, но и местным жителям.

Среди щенков есть и самцы и самки. Всем им очень нужен дом. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

Челябинка Елена Гафурова узнала о животных от соседки неделю назад и сразу же отправилась в барак. Девушка сделала несколько снимков и выложила пост в соцсетях:

– Я увидела четырех щенков, но через два дня вышли еще двое – это соседка мне рассказала. Там очень опасно. Не понимаю, как она туда ходит и не боится – здание в любой момент может обрушиться. А еще оно привлекает маргиналов. Но женщина для этих щенков настоящий ангел-хранитель. Она не может их бросить.

Волонтеры будут рады даже передержке на время поисков постоянного хозяина. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

Одного малыша из помета уже удалось пристроить. Теперь в ожидании дома находятся еще пятеро. По словам Елены сразу после того, как решится судьба щенков, придется заняться их мамой, иначе она так и будет приносить новое потомство:

– Сейчас мама держит их на месте, их можно забрать, иначе разбегутся. А потом будем заниматься ей самой. Телефон гуманного отлова я уже взяла, с соседкой договорюсь, чтобы помогла ее поймать.

Малышей каждый день подкармливает пенсионерка, которая и нашла их в заброшке. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

По словам девушки, щенки вырастут собаками выше среднего размера. Сейчас малыши осторожны, но тянутся к добрым рукам и любят ласку и внимание. Всех, кто готов помочь приютить малышей на время или взять в свою семью навсегда, просят позвонить по телефону: 8(908) 826-88-09.

Напоминаем, «Комсомольская правда – Челябинск» каждый месяц рассказывает о животных, которые нуждаются в доме и людях, спасшим им жизнь. «Лапа помощи» – это реальные истории, собранные благодаря зооволонтерам и отзывчивым жителям со всей Челябинской области. Истории, у которых непременно будет счастливый конец. Хотите стать героями публикации? Оставляйте заявку в сообщениях группы «КП-Челябинск» ВКонтакте.

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