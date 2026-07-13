История за минуту: челябинец делает исторические экшн-ролики в нейросетях

Евгений Соловьем увлекался историей еще со школы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В соцсетях набирает популярность жанр исторических видеороликов, сделанных с помощью нейросетей. Благодаря искусственному интеллекту, получается яркая картинка, которая «цепляет» зрителя и помогает легко запомнить информацию. Герой наших публикаций, путешественник, ИИ-креатор Евгений Соловьев создает короткие нейросетевые истории городов, которые набирают сотни тысяч просмотров.

— Как зародилась идея рассказывать историю городов с помощью ИИ? Что послужило толчком?

— Мне со школьного времени нравилась история. Даже ЕГЭ сдавал по этому предмету. После окончания школы продолжил изучение с помощью кратких видеороликов на YouTube. Когда появилась возможность с помощью ИИ делать видео, писать сценарии, озвучивать материал, я понял, что пора начинать делать что-то свое.

Сама идея «История города за минуту» зародилась давно, но не было возможности реализации, так как для хорошего контента нужна команда, либо какие-то курсы по графике. Раньше уроки графики стоили дорого, но сейчас из-за обилия ИИ спрос упал. Я этим и воспользовался.

Мне хотелось принести пользу обществу и рассказать что-то интересное, подкрепив визуалом. На просторах интернета нашел референс для видео и решил создать аналогичный ИИ-таймлапс, посвященный челябинской Кировке. Сделал опорные кадры разных периодов — вплоть до основания города — скрепил между собой, озвучил с помощью нейросети и выложил у себя в социальной сети. Видеоролик набрал больше 100 тысяч просмотров. Получив такую обратную связь, я понял, что нужно двигаться дальше.

История Республики Адыгея за минуту Видео: Евгений Соловьев, сгенерировано нейросетью Истории за минуту! / vk.com

— Кто находит информацию про города? Вы или искусственный интеллект?

— Я работаю с помощью нейросети, с ней составляю сценарий. Однако стоит правильно понимать вопрос: «Я или ИИ?». Без меня искусственный интеллект не смог бы сгенерировать задачу, потому что у него нет запроса. Разумеется, я смог бы сделать без ИИ, если бы приложил больше времени и сил. Однако в наше время все идет на упрощение и экономию ресурсов, поэтому по большей части полагаюсь на нейросеть.

Сомнительные факты я проверяю, потому что какая-то база знаний уже присутствует. Я — дирижер в оркестре, где разные нейросети выполняют мои задачи. Я взмахиваю палочкой вверх, как дирижер, нейросеть выполняет то, что ей было сказано.

История Магнитогорска за минуту Видео: Евгений Соловьев, сгенерировано нейросетью Истории за минуту! / vk.com

— Сколько в среднем уходит времени на подготовку одного такого ролика?

— В целом зависит от уровня сложности ролика. Если делать в формате моего популярного жанра «История города за минуту» в технике таймлапс, то основными этапами производства являются:

1. Выбор города и концепции.

2. Написание сценария с помощью ИИ с фокусом на уникальные достопримечательности. При необходимости — ручная корректировка исторических периодов. На это уходит, бывает, от трех минут до целого часа.

3. Озвучка с помощью нейросети удается со второй-третьей попытки. Это еще около 30 минут.

4. Самый трудоемкий этап — это создание и анимация опорных кадров на основе реальных архивных фото, отражающих разные исторические эпохи. Например, Челябинск 40-х годов XX века и до наших дней.

5. Сборка в видеоредакторе, наложение звуковых эффектов, музыки и субтитров.

За шесть часов можно уложиться, если есть опыт. Когда я был новичком, создание подобных роликов растягивалось на неделю.

— Есть в планах какие-нибудь другие проекты, которые можно реализовать с помощью ИИ?

— На данный момент для видеороликов используется три стиля: таймлапс, комикс и гибридный реализм (микс реальных и сгенерированных кадров). В планах выйти за рамки истории города. Например, начать рассказывать про природные достопримечательности и создать собственного ИИ-персонажа (аватара-ведущего), который будет подавать познавательный материал. Способов реализации очень много, вопрос лишь в ресурсах.

История «Челябинск-Сити» за минуту Видео: Евгений Соловьев, сгенерировано нейросетью Истории за минуту! / vk.com

На данный момент у меня нет спонсоров, хотя уверен, что видео про Челябинск видели, ведь там целая серия: про метеорит, ЮУрГУ, Челябинск-Сити и другие. Я обращался в министерство культуры с предложением о сотрудничестве. Сейчас я располагаю только своим личными ресурсами, из-за этого не могу реализовать другие форматы, которые также могли бы быть интересны аудитории.

— Философский вопрос: заменит ли ИИ живого человека?

— На данном этапе полная замена людей невозможна. Конечно, в каких-то вопросах ИИ справляется лучше, чем человек, но опять же, чтобы управлять нейросетью нужен собственный интеллект!

В больших корпорациях, по типу Microsoft Corporation, ИИ вытесняет начинающих IT-специалистов (джунов) — это большая проблема. Откуда потом в будущем будут браться опытные кадры — мидлы (IT-специалисты среднего уровня) и сеньоры (старшие разработчики), если джунов убирают?

Искусственный интеллект отлично берет на себя точечные задачи (написание текстов, генерация изображений), однако до полного замещения творческих профессий еще далеко. Например, фотографы не исчезнут, так как нейросеть не может один в один повторить нюансы реальной сложной съемки. Возможно, в скором времени количество профессий, которые может заменить ИИ, возрастет, но вероятнее всего это будет работа, связанная с несложным техническим заданием. Этот процесс уже идет: беспилотные такси в Иннополисе и роботы-курьеры в Москве уже параллельно функционируют с обычными людьми.

Лучшая стратегия на сегодняшний день — активно изучать искусственный интеллект и учиться им управлять, чтобы в итоге он не начал управлять вами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«История России, которую ты не знал»: студентка из Челябинска показывает XVIII век через котиков и нейросети

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.