«Он идеальный семьянин, но не идеальный человек»: Дмитрий Брекоткин сделал откровенное признание о своем герое в «Челябинском радже»

Дмитрий Брекоткин считает, что они схожи с его героем Васей на 80% Фото: Анастасия АНДРЮК.

В столице Южного Урала продолжаются съемки сериала ТНТ «Челябинский раджа», главный герой которого — таксист Вася в исполнении Дмитрия Брекоткина становится обладателем древнего кольца и при любой опасности оказывается в Индии, в теле молодого Раджеша. На этот раз съемочная площадка развернулась во дворе ЖК «Парковый премиум». Там и развивались действия с участием Васи, его жены Маши (Екатерина Стулова) и бортпроводницы Милы (Ангелина Поплавская). Об их встрече в ресторане мы рассказывали недавно.

К девяти утра работа уже шла полным ходом. Главной локацией стал местный детский сад, который художники-постановщики превратили в импровизированное отделение МВД. Из примет полицейского участка — только синяя вывеска над входом, и тем не менее в кадре это работало. По периметру выставили красно-белую ленту, за которую посторонним проход был закрыт.

Один из эпизодов разворачивается возле полицейского участка Фото: Анастасия АНДРЮК.

Погода испытывала на прочность и технику, и людей. Столбик термометра перевалил за +30, и все, кто не был занят в кадре, жались к стенам домов и редким деревьям. Члены съемочной группы спасались мороженым, которое раздавали прямо на площадке, и бутылками с водой, исчезавшими с рекордной скоростью. А вот актерам пришлось несладко: Дмитрий Брекоткин и Екатерина Стулова, в отличие от остальных, не могли позволить себе ни шорт, ни футболок — по роли им полагались костюмы, брюки и рубашки.

Совпадение 80%

Ровно в 10:30 съемочный процесс поставили на короткую паузу. Между трейлерами и детской площадкой, в узкой полоске тени за зданием сада, собралась пресса. Журналистов и блогеров набилось столько, что самим актерам едва хватило места. Брекоткин и Стулова вышли в костюмах своих героев — уставшие после нескольких дублей, но улыбающиеся. Им дали буквально 10 минут, и они использовали их на полную.

Дмитрий признался, что они очень похожи с его героем Васей.

— Совпадение примерно процентов восемьдесят, — с готовностью отозвался Брекоткин и сам же рассмеялся. — Мы прямо похожи… Характер такой — разгильдяй, непутевый (замялся на секунду). Во первых, попадание по детям. И по отношениям в семье, и с женой тоже проблемы (смеется). По хоккею — один в один: ребенок занимается хоккеем, я тоже в хоккей погружен с головой. Единственное, что я не летчик. Вот эти 20% — то, что я не пилот.

Киношный сын Саша (его играет Сергей Кудряшов) очень напоминает Брекоткину настоящего сына Фото: Анастасия АНДРЮК.

На вопрос, хороший ли семьянин Вася Лебедев, Бреконткин ответил серьезнее, чем обычно:

— Конечно, хороший. Просто не идеальный. Точнее, он, может, идеальный семьянин, но не идеальный человек. Ему хочется, как многим, решить все вопросы быстро и без больших усилий. Но, как правило, из этого ничего не выходит. Для того чтобы было хорошо, нужно попотеть, и вот постепенно, к какой-то 16-й, 15-й, 14-й серии это получается. Ну, как всегда.

На вопрос о трюках актер оживился еще сильнее:

— Очень много трюкового. По сценарию меня постоянно бьют, я постоянно теряю сознание — два раза в серию. Уже сбился со счета, сколько раз я падал на маты, на всякие коробки… Прям приколы. Приключуха!

Фото: Анастасия АНДРЮК.

И тут же вспомнил самый запомнившийся эпизод — падение с люльки автокрана:

— Сначала снимали на втором этаже, а потом пришлось переехать на третий. В полтора раза высота поднялась, плюс сталинский дом, потолки 3,50. Режиссер с утра: «Дим, ты че как? Полезешь?» — «Ну давайте». Слетал с этой киновышки два раза. Теперь всем родственникам показываю.

Мать, жена, учитель музыки

Екатерина Стулова о своей героине Марии сказала коротко и тепло:

— Она душевная, заботливая. Учитель музыки — это такая красивая характеристика. Она мать, жена и учит музыке.

Журналисты поинтересовались: а если бы волшебное кольцо, которое по сюжету меняет жизнь главного героя, досталось Марии, что бы она исправила?

— Моя героиня бы исправила мужа. Хотя тут, может, даже волшебное кольцо не в силах. Мне кажется, она бы что-то сделала по отношению к семье. Может, улучшила бы жилище.

Екатерина Стулова играет Марию — жену главного героя Фото: Анастасия АНДРЮК.

— Так я это и пытался делать все 16 серий, — мгновенно парировал Брекоткин, и оба рассмеялись.

Брекоткин — уралец. А как Стулова вживается в челябинскую героиню?

— Нет, я никогда не играю отдельно челябинский или петербургский менталитет, я играю человека, не отталкиваясь от места рождения. Поэтому, мне кажется, важно найти человеческие нотки внутри себя — и все. Ну и от партнеров идти. Скажи, Петров, — она обернулась к Брекоткину.

— Да, Васечкина, — не растерялся тот, и оба снова засмеялись.

Актеры то и дело переглядывались, подкалывали друг друга и явно наслаждались этими 10 минутами передышки.

— Кажется, сразу сложились добрые отношения, — заметила Екатерина. — Я дорожу партнером. Кино — дело коллективное, надо дружить, надо любить друг друга, иначе ничего не получится. У нас в кино отношения, семья, мы должны мило и дружелюбно контактировать. Да? — она обернулась к Диме.

— Согласен, — улыбнулся тот.

Челябинск — город добрых людей

Брекоткина спросили и про любовь челябинцев. Толпы у ленточки за время съемок только росли.

— Наш «уральско-пельменский» бэкграунд, все растет из этого, — пожал плечами актер. — 200 километров — мы же земляки. Бешеной собаке семь верст не крюк, ну тут 200… просто в два раза бешенее собака!

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Екатерина позже добавила от себя:

— Город делают люди, а люди здесь добрые. Это большой, добрый, человеческий город. Я не успела с ним познакомиться, но видела красивые места за городом, красивые озера, красивые леса — вот это мне очень нравится.

Откуда взялся «Раджа»

Сразу после того как актеры вернулись в кадр, сценарист сериала Владимир Порубаев пообщался с блогерами. Идею названия он объяснил так:

— Хотелось подчеркнуть яркий контраст. В восприятии российского зрителя Челябинск и Урал — это, по сути, центр России: здесь живут серьезные, мало улыбающиеся, но при этом очень добрые, открытые и отзывчивые люди. А Индия в нашем телевизионном представлении — что-то красочное, сказочное. Отсюда и название «Челябинский раджа».

Режиссер Радик Рахимов (слева) и сценарист Владимир Порубаев Фото: Анастасия АНДРЮК.

По его словам, сериал способен заметно повлиять на восприятие города, а проводником этого нового образа станет герой Дмитрия Брекоткина — истинный уралец, добрый, открытый и мечтательный.

Вышел из подъезда — а там кино снимают

Пока актеры работали, жизнь жилого комплекса не останавливалась. Местных просили лишь об одном: быть чуть тише и не замирать в том месте, куда смотрит камера. Никто не возмущался. Мамы с детьми, собачники и просто прохожие подолгу стояли у красно-белой ленты, с интересом наблюдая за процессом. Многие снимали из окон, как у них во дворе рождается кино.

— Выхожу из подъезда в 9:40, смотрю — кино снимают, — удивленно сказал мальчишка лет десяти своему другу.

Горожане продолжали жить обычной жизнью, то и дело заглядывая на съемочную площадку Фото: Анастасия АНДРЮК.

— А что снимают? — то и дело спрашивали прохожие.

— «Челябинский раджа», — терпеливо отвечали ассистенты, не сбавляя шага.

Бортпроводница Мила в исполнении Ангелины Поплавской Фото: Анастасия АНДРЮК.

Из сцен, которые удалось застать, запомнился эпизод с Ангелиной Поплавской — по сюжету бортпроводницей Милой. Ее героиня в ярко-розовом наряде выбегала из дверей импровизированного участка и кого-то благодарила. Как и на съемках массовки, дублей было много. Почти сразу после этого группа переместилась к подъезду одного из домов. Там, в тени, на высокой стойке уже стоял мощный осветительный прибор, а ассистенты без остановки таскали реквизит — цветы, шторы, заборчики. Один из членов команды с тревогой заметил вслух:

— Интересно, как сегодня люди будут домой попадать? Смена до семи вечера.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Два мира в одном дворе

Мы пробыли на площадке до обеда. Двор, где проходят съемки, стоит практически у леса, живут здесь в основном либо пенсионеры, либо и молодые семьи с детьми — тихо, размеренно, неспешно. И на этом фоне съемочная группа с ее постоянным движением, криками ассистентов и бесконечной перестановкой камер смотрелась как отдельная вселенная. Два мира существовали в паре метров друг от друга и при этом не мешали один другому. Пенсионеры выгуливали собак мимо трейлеров, дети играли на площадке, пока за их спинами художники перевешивали вывески. Двор продолжал жить своей жизнью, просто в этот день в ней появилось кино.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Даже корги в восторге Фото: Анастасия АНДРЮК.

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