«Мы потеряли нашего мохнатого»: в соцсетях встревожились за медведя Степана, спасенного из тесной клетки. Куда пропал косолапый

В экопарке "Зюраткуль" поспешили успокоить подписчиков медведя Степана. Кадр из видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / ВКонтакте.

Медведь Степан, вызволенный из тесной клетки, – уже давно стал настоящей звездой социальных сетей. Опекуны создали для косолапого целую страничку, на которую подписаны несколько тысяч человек. Там они регулярно показывают, как изменилась жизнь зверя после переезда из Троицка в экопарк «Зюраткуль». Кадры новой жизни Степана в просторных «апартаментах» с личным бассейном и угощениями собирали больше пяти тысяч просмотров и сотни лайков. Но несколько недель назад страничка перестала обновляться: ни новых видео, ни весточки от медведя. Подписчики начали беспокоиться и писать тревожные комментарии. Кто-то интересовался здоровьем Степана и все ли с ним хорошо, а кто-то признавался, что уже скучает без радостных кадров. И вот, наконец, опекуны опубликовали новое видео со Степаном и рассказали, что произошло за время отсутствия косолапого в социальных сетях.

В экопарке «Зюраткуль» извинились перед подписчиками Степана и пообещали стараться выкладывать фотографии и видео чаще, чтобы никто не переживал. В последнем видео, в начале июля, опекуны рассказывали, что медведь активно переживает линьку и обрастать новой шерстью на месте проплешин. В его рационе — рыбий жир, множество витаминов, фрукты и другие лакомства, которые помогают восстановить здоровье после десятилетнего заточения в клетке, в которой он не мог даже встать на задние лапы и выпрямиться. На новых кадрах Степан предстал перед подписчиками во всей красе. Новая шелковистая шерстка радует глаз. На видео медведь ест очередную вкусняшку, забавно бегает по бортику бассейна и играет в воде с яблоком.

– У Степы все хорошо. Он обрастает новой шерстью, чему мы очень рады. Все животные живы и здоровы. Сезон свежих уральских овощей и фруктов набирает обороты. Рацион наших мишек становится более разнообразным. Реагируют наши питомцы по-разному. Степа младший сразу бежит к «столу», сначала ест овощи, а только потом сладкое, – поспешили успокоить подписчиков в экопарке «Зюраткуль».

Медведь Степан играет в бассейне и лакомится уральскими фруктами

Свежая весточка от Степана обрадовала подписчиков.

– Нам правда стало немного тревожно. Мы потеряли нашего мохнатого. Степка красавчик, скинул с себя все старое, – пишет Мария.

– Каким Степа красавчиком становится. Просто загляденье. Шубка отрастает шелковистая, мягкая и блестящая. А как подтянулся-то. Не узнать сейчас Степу, – оставила комментарий Ирина.

– Мне кажется, что он помолодел даже. Вот что значит, квартира просторнее стала и уход должный, а не клетка два на два. Сами бы посидели в такой клетке, реально крыша поедет, – комментирует Анжела.

Напомним, Степан переехал в экопарк «Зюраткуль» 13 апреля 2026 года. До этого он десять лет провел в тесной клетке в Троицке. История медведя получила широкий общественный резонанс, а к его спасению подключилось множество людей. Новый комфортный дом он нашел благодаря ОНФ Челябинской области, зоозащитнику Карену Даллакяну и приюту «Спаси меня», челябинскому зоопарку, уральскому управлению Росприроднадзора.

Тем временем, сейчас в Челябинске пытаются найти дом для еще одного медведя – Саши. Он живет в клетке на одном из пляжей. Прошлым летом у бизнесмена, во владениях которого был пляж, закончилось разрешение на пользование территорией. Поэтому сейчас стоит вопрос, где будет жить мишка.

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