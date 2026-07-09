«Степушка, наш любимый мальчик»: спасенный медведь наслаждается арбузами в жару. Опекуны косолапого поделились радостной новостью

Медведь Степан с удовольствием жует арбуз. Кадр с видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / ВКонтакте.

Тесная клетка, сковывающая каждое движение, проплешины на бурой шерстке и одиночество – таким медведя Степана увидели волонтеры этой весной. Но теперь косолапый живет свое лучшее лето в новом доме, с удовольствием купается в бассейне, бегает по просторному вольеру и лакомится рыбкой да фруктами. За его жизнью сегодня следят тысячи людей и каждую хорошую новость о нем встречают как личную. Вот и на днях опекуны Степки поделились радостным событием – горный воздух, правильный уход, постоянная забота и вкусная еда принесли свои плоды, и на месте старых проплешин у медведя вот-вот пробивается новая шерстка. Мишку во всей красе сняли на видео.

Медведь Степан оброс новой шерсткой и наслаждается арбузом

В новом доме медведя, экопарке «Зюраткуль», для Степана устроили настоящий летний пир. Столбики термометров подобрались к +30 градусам, но косолапый нашел свой идеальный способ спастись от зноя. На кадрах видно, как Степка неспешно бродит по вольеру, будто выбирает самый вкусный кусочек, наклоняется и аккуратно подхватывает арбуз пастью, начиная с удовольствием жевать. Иногда помогает себе лапами – придерживает лакомство, чтобы никуда не ускользнуло. Ест он, к слову, с чувством, с толком, с расстановкой. Подойдет к одному кусочку, расправится с ним, потом делает пару шагов и принимается за следующий. Охлаждаться ему помогает и прохладная вода, в которую он окунает и без того сочный арбуз. Сок стекает по морде, а мякоть то и дело разлетается по бетонному полу вольера, но мишку это вовсе не смущает. Он тщательно подбирает все до последней капли. Но кроме увлекательного поедания арбуза, на видео можно заметить, как понемногу зарастают проплешины. Если присмотреться, на месте залысин пробивается новая шерсть. Пока она короткая и местами неровная, но уже есть все шансы, что к зиме косолапый действительно обзаведется густой и теплой шубой. Сотрудники экопарка объясняют, что летом у медведей идет линька, а у Степана она проходит активнее из-за прежних проблем с кожей. Поэтому пока что он выглядит немного взъерошенным, но все же это хороший знак – значит, организм начал восстанавливаться.

Самого Степу, впрочем, такие мелочи явно не волнуют. Он по-прежнему бодр, активен и с большим удовольствием проводит свои дни. Подписчики, которые следят за жизнью, радуются малейшим изменениям и внимательно рассматривают, как мишка выглядит и как себя чувствует. Многие благодарят сотрудников экопарка за заботу и внимание, подчеркивая, что с таким уходом у медведя просто не могло быть и другого исхода. Другие с улыбкой отмечают, что новая шерстка выглядит почти как бархат, а кто-то в шутку сравнивает ее с первыми подростковыми усиками подростков. А самые преданные поклонники признаются, что скучают по Степе, когда долго не выходит новых видео, и просят почаще показывать его жизнь.

– Выбрано правильное лечение и питание. Это дает свой результат. Все будет хорошо! В зиму войдет с красивой шубой, – пишет Наталья.

– Степа! Да это не шерсть, а чистый бархат! Передние лапы уже до чего хороши Они первые вместе с мордочкой стали облазить и первые отросли. И какой на лапах мускул «играет». Уже скоро и на задние лапы пушистые штаны «наденет».

– Степушка, ты, пожалуйста, не пропадай из нашего поля зрения надолго, мы ж скучаем по тебе, любимый мальчик. Шерстка прекрасная растет – всем на зависть. Спасибо большое за видео со Степушкой, и за любящую заботу о нем. Мы действительно очень скучали.

О Степане не забывают и те, кто помогал ему раньше. Недавно в гости к медведю приехала одна из волонтеров. Она привезла ему «привет» из родного Троицка – сухофрукты, груши и рыбий жир. По словам волонтеров, Степан сейчас счастлив, живет активную, подвижную и любопытную жизнь.

Напомним, история Степана облетела половину страны в апреле 2026 года. Медведь жил в Троицке на протяжении десяти лет в тесной, наглухо заваренной клетке. Его хозяин пропал в зоне СВО, а ухаживать за животным осталась пожилая женщина с инвалидностью. Она делала все возможное, чтобы поддерживать условия проживания медведя. Но содержать его и ухаживать было сложно. Неравнодушные жители начали бить тревогу, писать обращения и просить помощи. В итоге Степана удалось спасти. В этом помогли десятки волонтеров. Степана перевезли в экопарк «Зюраткуль», где пообещали заботиться о медведе и приложить все усилия для его дальнейшей счастливой жизни.

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