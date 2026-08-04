Уже не 70: волонтеры продолжают пристраивать кошек, оставшихся в приюте без хозяйки

Из 70 животных 15 находятся на временных передержках, а еще 15 уже обрели свои семьи. Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

В Челябинске продолжается масштабная акция по пристройству бездомных кошек. Изначально в частном приюте местного адвоката Натальи Леонтьевой, которая в конце мая попала в реанимацию, было 70 животных. После госпитализации хозяйки заботу о них взяли волонтеры.

К началу августа зоозащитникам удалось найти дом для 15 питомцев. Еще столько же кошек временно разместили на передержки и в приюты. Сейчас в поиске новых хозяев остаются 40 животных. Волонтеры рассчитывают найти заботливые семьи для каждого из них.

— На передержки и в приюты уехали всего 15 кошек. Около 15 нашли свой дом! Но все еще 40 кошек ищут дом, — сообщила КП-Челябинск волонтер Анастасия Савельева.

Котик Витя полностью готов к переезду в семью. Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

Все они молодые: большинству — от 2 до 5 лет, у каждого есть шанс на долгую и счастливую жизнь в новом доме. Волонтеры сфотографировали кошек и создали в соцсетях группу «Ради Натальи», где можно посмотреть статус каждого питомца: «ищет дом», «забронирована» или «в семье».

Особенно активно сейчас пристраивают несколько дружелюбных животных. Черный кот Витя с белым воротничком и глазами-хамелеонами — станет настоящим компаньоном. Пушистая Лола — умная, спокойная и очень красивая — подружится с любым членом семьи. А серенькая Золотце — игривый подросток 7–8 месяцев с громким мурлыканьем и нежным характером — очарует всех гостей в доме. Узнать подробности об этих и других животных можно в специальной группе ВК.

Эту красавицу зовут Золотце. Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

Кошек отдают только в ответственные руки, все они проверены на лейкоз. Однако помочь можно не только забирая животных домой. Волонтеры просят публиковать посты о кошках в соцсетях, чтобы о них узнало как можно больше людей. А также подключиться к расклейке объявлений владельцев бизнеса. В местах с большой проходимостью информацию о кошках могут увидеть потенциальные хозяева.

— Мы подготовили макеты объявлений о пристрое наших хвостатых подопечных и уже договорились с несколькими ветклиниками, пунктами выдачи заказов и зоомагазинами об их размещении. Если у вас есть возможность помочь нам с размещением объявлений, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения, — добавляют волонтеры.

Очаровательная Лолита тоже в поисках дома. Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

Ранее КП-Челябинск писала о том, что прийстройством нескольких кошек из приюта адвоката будет заниматься котокафе «КотоФеи». Потенциальные хозяева должны будут дважды посетить заведение, пообщаться с понравившейся кошкой и пройти собеседование по телефону. Также заключается договор, составленный с юристом, где прописаны все условия содержания питомца. После передачи кошки волонтеры планируют интересоваться ее дальнейшей судьбой.

Напоминаем, «Комсомольская правда – Челябинск» каждый месяц рассказывает о животных, которые нуждаются в доме и людях, спасших им жизнь. «Лапа помощи» – это реальные истории, собранные благодаря зооволонтерам и отзывчивым жителям со всей Челябинской области. Истории, у которых непременно будет счастливый конец. Хотите стать героями публикации? Оставляйте заявку в сообщениях группы «КП-Челябинск» ВКонтакте.

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