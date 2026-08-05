Судьба отданного под КРТ элеватора в центре Челябинска решится в этом году

На территории вокруг элеватора появятся ЖК с садиками и школами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2026 года министерство архитектуры региона планирует провести аукцион по выбору компании, которая займется комплексным развитием территории челябинского элеватора и земли вокруг него. В планах также заключить договор, чтобы застройщик в 2027 году приступил к подготовке градостроительной документации. Об этом на круглом столе в КП-Челябинск рассказал первый заместитель министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антон Сартаков.

— Территория большая, градостроительный потенциал тоже. Сам элеватор как объект культурного наследия регионального значения будет модернизирован в общественное пространство. Остальная территория будет разделена на две большие локации — со стороны улиц Елькина и Орджоникидзе и горсада, — объяснил Сартаков.

По его словам, застройщик сможет приступить к освоению территории уже в конце 2027 года, с учетом объемов проект займет не меньше 10 лет.

— Я думаю, что это будет застройка с разными сегментами. Плюс появится социальная инфраструктура с садиками и школами в должном объеме, — резюмировал Сартаков.

Антон Сартаков добавил, что с 2021 года в Челябинской области принято 55 решений об освоении территорий с помощью механизма КРТ:

— В этом году заключено четыре договора: три в Челябинске, один — в Каслях.

Напомним, участок в квадрате улиц Карла Либкнехта — Кирова — Елькина — Орджоникидзе пытаются освоить с помощью КРТ уже несколько лет. Сложности возникли с поиском собственников, в 90-е после приватизации территорию промзоны поделили по кускам на более чем 50 владельцев.

В советское время участок превратился в промзону, а в 90-е, когда началась приватизация, территорию поделили по кускам более полусотни владельцев.

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